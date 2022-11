A nova realidade de cobrança de créditos em incumprimento

Há já vários anos que se vinha discutindo se as prestações dos créditos vencidos, isto é, aquelas que não tivessem sido pagas na data do seu vencimento, prescreviam no prazo de 5 anos ou, caso o credor comunicasse ao devedor que, nos termos legalmente previstos, se consideravam todas as prestações futuras imediatamente vencidas com o incumprimento, o crédito somente prescreveria no prazo de 20 anos.

A celeuma tinha por base o facto de, por um lado, a lei prever que as prestações periódicas de capital pagáveis com juros prescrevem no prazo de 5 anos, nos termos do artigo 310.º, alínea e) do Código Civil (CC) mas, entendia-se, que caso todas as prestações se vencessem imediatamente por falta de pagamento de uma ou mais prestações, tal resultaria numa nova e única prestação, à qual se aplicaria então o prazo ordinário de prescrição de 20 anos previsto no artigo 309.º do CC, ao invés do prazo de 5 anos originariamente aplicável..

Por outro lado, existia o entendimento de que o facto de se declarar o vencimento de todas as prestações não implicaria a aplicação do prazo ordinário de prescrição de 20 anos, uma vez que o prazo mais curto de 5 anos teria em vista proteger o devedor contra a acumulação da dívida por parte do credor o qual, por falta de diligência ou desleixo, não cobrava atempadamente tal dívida do devedor e, posteriormente, pretendia cobrá-la de uma assentada, o que poderia colocar os devedores em situação de enorme fragilidade e impossibilitados de pagar a dívida.

Ora, tendo em vista pôr termo a esta divergência, veio agora o Supremo Tribunal de Justiça, por via do Acórdão n.º 6/2022, de 22/09, uniformizar jurisprudência nos seguintes moldes:

"I - No caso de quotas de amortização do capital mutuado pagável com juros, a prescrição opera no prazo de cinco anos, nos termos do artigo 310.º alínea e) do Código Civil, em relação ao vencimento de cada prestação. II - Ocorrendo o seu vencimento antecipado, designadamente nos termos do artigo 781.º daquele mesmo diploma, o prazo de prescrição mantém-se, incidindo o seu termo 'a quo' na data desse vencimento e em relação a todas as quotas assim vencidas."

Resulta assim que o entendimento que deverá ser, doravante, seguido por todos os Tribunais, é o de que todas as prestações vencidas prescrevem no prazo de 5 anos após o seu vencimento, mesmo que seja espoletado o seu vencimento antecipado.

Não comentando a bondade desta decisão, podem desde já aventar-se algumas consequências da mesma. Por um lado, os devedores ficam mais protegidos, uma vez que o credor não poderá esquecer-se ad eternum de uma dívida e depois querer cobrá-la de uma vez só e em moldes que poderiam arruinar o devedor. Por outro, os credores, nomeadamente as instituições financeiras e em especial os fundos que adquirem carteiras de créditos daquelas, terão de estar muito mais atentos a situações de incumprimento, à maturidade da dívida e agir de forma muito mais célere. É certo que os 5 anos serão mais do que suficientes para iniciar o processo de cobrança de uma dívida, mas bem sabemos que existem situações esquecidas e outras meramente toleradas que poderão, com este entendimento, simplesmente deixar de existir. Não obstante, nos próximos tempos, adivinha-se um crescimento exponencial das medidas conducentes à cobrança de créditos por parte das instituições financeiras e dos referidos fundos e respetivos gestores de carteiras de NPL"s.

Associado Sénior da Miranda