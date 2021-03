A Oeste nada de novo

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) foi precedido pelo desenho de uma Visão Estratégica para a década 20-30, da autoria de António Costa Silva. Ambos os documentos foram amplamente discutidos, embora não seja óbvio quantas das sugestões vieram a ser incorporadas no PRR. Parece legítimo dizer, ainda, que este acabou por gerar a expectativa de ser um programa para o curto prazo - a imagem da bazuca ajudou. Vai-se a ver e, pelo menos no nosso caso, a componente recuperação destinada às empresas parece secundarizada em favor do Estado e da resiliência.

Em resultado, a percentagem dedicada ao setor público foi o tema mais polémico. Uma discussão evitável tivera o Governo sido capaz de plasmar a visão estratégica de Costa Silva num plano estratégico, evidenciando as suas diversas fontes de financiamento que incluem não apenas o PRR, mas também as verbas remanescentes do PT2020 (e são muitas) e as previstas no PT2030 (que são, ainda, mais). Daí resultaria claro que o problema não estaria nas dotações disponíveis para os privados, mas no tempo e no modo das aplicações previstas. Em concreto, quanto do PT2020 pode ser reafetado à recuperação económica das empresas (ou já foi mobilizado para os apoios sociais?) e qual a margem de utilização eficaz do PRR para esse propósito?

Sem um elenco de prioridades, destinos, instrumentos, valores e datas todos ralham e ninguém tem razão. Pior, cada dia que passa é um dia a menos para a morte, no caso, de múltiplas empresas. Sem esse quadro estratégico, prevalecerá o imediatismo, a tentação para salvar tudo e todos ou, pelo menos, os mais mediáticos (veja-se a Groundforce), delapidando recursos e perdendo a oportunidade de proceder à necessária reestruturação empresarial. Como, em paralelo, esse sentimento de emergência já campeia no setor público, com a pressão para usar a bitola da crise na definição de capacidade ótima, em especial no recrutamento, como se tudo o resto estivesse bem, o cenário não é animador.

Assim, ainda não será desta vez que será diferente. Haverá uma próxima?

Alberto Castro, economista e professor universitário