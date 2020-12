A Oportunidade Verde de 2021

Não há dúvidas de que a covid-19 arrastou as sociedades do mundo para uma crise sem precedentes desde os tempos da última grande crise pandémica, a gripe espanhola de 1918-1920, mas como sucede com todas as crises e como disse John F. Kennedy num discurso de 1959 sobre a palavra "crise": "quando escrita em chinês, a palavra crise é composta por dois caracteres. Um representa perigo e o outro representa oportunidade". E neste concreto a pandemia representa uma oportunidade imperdível para a mudança climática.



Se os governos em 2020 tiveram que manter as economias em regime de suporte de vida e se a primeira metade de 2021 vai ser dominada pela distribuição de vacinas, a segunda metade do próximo ano terá a prioridade de regresso - possível - à normalidade em torno de uma série de medidas keynesianas de estímulo ao crescimento económico e da recuperação do emprego aos níveis de pré-pandemia.



Os programas de estímulo de 2021 e 2022 podem ser além de uma resposta ao perigo pandémico de 2020 uma oportunidade para conduzir uma autêntica revolução verde no sentido de alavancar a recuperação das economias numa resposta profunda, consistente e de largo espectro às alterações climáticas.

A resposta global às alterações climáticas - suspensa durante a crise pandémica - pode agora ser retomada de forma particularmente ambiciosa e urgente (para recuperar o tempo perdido) por forma a que os países do mundo consigam cumprir o acordado na UN Climate Change Conference de December 2019. Pode, deve e tem que ser: o nosso futuro depende disso.