A pegada positiva do 5G no caminho da transição energética

A guerra na Ucrânia veio criar instabilidade no preço do gás natural, o que originou aumentos quer das energias renováveis, quer mesmo do carvão, visto que aumentou a procura de ambos. A isto juntam-se os eventos climatéricos extremos que continuam a não dar tréguas, pondo em causa as estruturas de abastecimento energético.

É dentro deste enquadramento que o setor energético tenta responder ao desafio de prosseguir o caminho da descarbonização com o objetivo de poder vir a fornecer cada vez mais eletricidade limpa. Os avanços tecnológicos são um grande motor, nomeadamente a via eólica e solar, recursos naturais que estão ao nosso alcance e podem ser captados com custo reduzido. Por outro lado, abriram portas para modelos de distribuição, nomeadamente micro redes, comunidades de energia renovável e comércio de energia peer-to-peer.

Paralelamente, as empresas do setor energético estão empenhadas em complementar as suas soluções de forma a acompanhar algumas das tendências que, hoje em dia, são já uma realidade ainda que por generalizar, como questões de eficiência e certificação energética, gestão de energia inteligente, cidades inteligentes, ou veículos elétricos. Neste sentido, o 5G será um dos caminhos para acelerar o processo de atingirmos a denominada "energia limpa" e, para isso, o setor energético está a efetuar investimentos consideráveis na modernização, dando as operadoras a possibilidade de ter uma rede inteligente, onde se pode monitorizar rédea mesma em tempo real, possibilitando uma gestão eficaz e eficiente.

As áreas onde o 5G se destaca e pode contribuir com valor são:

IoT - O 5G potencia a descentralização e a forma de gerir a rede, agilizando consideravelmente a conexão de diversos dispositivos em tempo real.

Controlo da Rede Inteligente - O 5G permite ter recursos com latência consideravelmente mais baixa e adoção de dispositivos mais inteligentes e com maior capacidade de interconectividade com a rede.

Cloud - O 5G veio ajudar a que a passagem para ambiente cloud seja mais rápido, pois apresenta baixas latências, o que permite melhor desempenho dos sistemas utilizados na gestão das redes, passando estas a ser muito mais ativas e acessíveis em qualquer parte do globo.

Utilização de aeronaves não-tripuladas - Habitualmente conhecidos por drones, estes equipamentos com introdução do 5G passam a ter uma importância relevante para gestão das redes, pois passam a dispor de uma conectividade fiável e transferência de dados com mais velocidade do que a existente no 4G.

Podemos concluir que estamos numa fase em que o desafio é enorme, quer do ponto de vista de investimento financeiro, quer do ponto de vista tecnológico, visto que passaremos para um paradigma baseado apenas em software e ligações sem-fins, promovendo-se a inovação, sustentabilidade e eficiência na forma como geramos, distribuímos e consumimos energia. Abraçar estas tendências e aproveitar o seu potencial, sempre com o apoio de parceiros tecnológicos e de negócio de referência, será crucial para construir um futuro energético mais verde e resiliente.

Manager de Utilities & Energy na askblue