A personalidade de Isabel II: 4 lições de vida e liderança

"Espero que a nossa sinceridade e a nossa vontade de tomar a iniciativa resistam ao teste do tempo, até enfrentarmos o julgamento das gerações futuras."Isabel II

Estas palavras, proferidas por Isabel II perante as Nações Unidas, demonstram a essência da personalidade da rainha do Reino Unido, que foi uma das pedras basilares sobre as quais se ergueu a identidade britânica nos últimos 70 anos. Não será por coincidência que a frase «London Bridge has fallen» (A Ponte de Londres caiu) tenha sido o código utilizado para anunciar a sua morte. É uma metáfora do sustentáculo da monarquia que conquistou extraordinário afeto, respeito e admiração do povo britânico, quer pessoalmente quer como instituição que representou durante décadas.

A liderança de Isabel II não assentou em títulos, mas numa relação de confiança com o povo britânico, que via na sua rainha uma pessoa fiel aos seus princípios, capaz de se adaptar à mudança e comprometida para com o bem-estar da sociedade. Um dos segredos do seu êxito era a naturalidade e a consistência com que expressava a sua forma de ser.

Como psicóloga que aplica as teorias da personalidade ao desenvolvimento da verdadeira liderança, analisei o perfil de personalidade que melhor descreve o caráter de Isabel II. Embora a rainha do Reino Unido não tenha dado muitas entrevistas pessoais, é considerável o consenso sobre os seus 5 traços de personalidade mais importantes com base na análise do seu comportamento, dos seus discursos e de entrevistas a pessoas que lhe eram próximas. A maioria dos especialistas concorda que Isabel II se caracterizava como uma pessoa introvertida, prática, lógica, responsável e serena.

1. Introversão. O caráter introvertido explica porque preferia não procurar ativamente chamar a atenção sobre si própria e preservar a sua privacidade. As pessoas que ocupam cargos públicos assumem a exposição pública como um dever que cumprem com sentido de obrigação. É uma responsabilidade social que aceitam com um certo grau de estoicismo. Um dos seus passatempos para escapar à pressão mediática era passear sozinha com os seus cavalos e cães.

2. Pragmatismo. Uma pessoa mais prática do que teórica. A sua atenção centrava-se principalmente nos problemas do aqui e agora. Preferia resolver problemas concretos em vez de divagar sobre possibilidades futuras. Os conflitos interpessoais eram, por isso, uma fonte constante de stresse para a monarca e os dramas familiares no fim da sua vida afetaram-lhe a saúde, deixando-a física e emocionalmente exausta.

3. Lógica. Dando primazia à razão sobre a emoção, Isabel II era uma pessoa lógica. Esta característica pode, por vezes, confundir-se com distância e frieza. As pessoas altamente racionais podem ter dificuldade em empatizar com as emoções dos outros. Há claramente duas ocasiões, o colapso da mina de Aberfan em 1966, onde 116 crianças e 28 adultos morreram, e o trágico acidente da Princesa Diana em 1997, em que as emoções ganharam destaque. Embora tenha inicialmente mantido a sua distância, graças à sua humildade e capacidade de ouvir, Isabel II foi capaz de corrigir a situação a tempo. Por exemplo, o sábio conselho de Tony Blair levou-a a mudar de ideias quanto ao funeral de Diana.

4. Responsabilidade. O traço mais característico da sua personalidade era a disciplina e a preferência por levar uma vida ordenada no caos e na incerteza das convulsões políticas globais. As rotinas e os rituais eram extremamente importantes na sua vida diária; por exemplo, a sua preferência pelo cumprimento das regras rígidas do protocolo. Já desde pequena, a jovem Isabel II era descrita como «conscienciosa, obediente e ordenada», quando comparada com a irmã Margarida, que tinha um caráter mais inquieto e espontâneo. O seu sentido de responsabilidade era o estandarte da sua liderança.

5. Estabilidade emocional. O seu caráter sereno e recolhido fazia com que os seus convidados se sentissem confortáveis na sua presença. Embora pudesse transmitir uma imagem de seriedade, quem tratou com ela menciona sempre o seu sentido de humor, como quando respondeu ao primeiro-ministro canadiano, «Obrigada por me fazer sentir tão velha, sr. primeiro-ministro do Canadá», ou participou nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 ao lado do agente secreto 007.

Que lições podemos retirar desta figura histórica? No meu percurso com estudantes de gestão e clientes de coaching executivo, observei a necessidade de se ter modelos como Isabel II para aprimorar o nosso próprio desenvolvimento pessoal e melhorar as nossas relações humanas na vida e nos negócios. Deixo aqui 4 aprendizagens que espero serem úteis:

1. Autenticidade. Conheça-se bem a si próprio. O popular psicólogo Jordan Peterson diz que o melhor que pode fazer na vida é investir no conhecimento da sua própria personalidade e das personalidades das pessoas com quem vive e trabalha regularmente. Conhecer as virtudes e limitações da sua personalidade ajuda-o não só a ser humilde, mas também a rodear-se de pessoas que lhe podem dar bons conselhos e, assim, potenciar o seu desenvolvimento profissional e pessoal.

2. Autocontrolo. A capacidade de regular as suas emoções para responder às exigências da vida laboral e da vida pessoal é mais importante do que o conhecimento técnico. Ter uma bússola interna que defina a ética das suas ações é o melhor antídoto para gerir situações stressantes. Não sujeite o seu corpo a um permanente estado de alerta com altos níveis de cortisol, a hormona do stresse. Faça períodos de reflexão e procure estratégias para conservar a energia e o entusiasmo.

3. Propósito. Apresente uma missão coletiva com que todos se se possam identificar. Esta identificação comum cria um sentido de comunidade que transmite otimismo e união. O valor simbólico da liderança reside nesta linguagem inclusiva. Por exemplo, Isabel II dirigiu-se ao povo britânico durante a pandemia, dizendo: «Venceremos, e essa vitória será de todos nós.» Era exatamente isso que todos precisavam de ouvir naquele momento de vulnerabilidade coletiva. O propósito é um sedativo para aliviar o sofrimento em tempos difíceis.

4. Legado. As pessoas vêm e vão, mas as instituições permanecem no tempo. Da mesma forma, reis e rainhas vêm e vão, mas a monarquia, como instituição, permanece. A rainha foi a encarnação de um ideal de sociedade e personificou valores coletivos que são transmitidos às gerações futuras. Nunca é demasiado cedo para se perguntar sobre o seu legado. Como gostaria que o lembrassem?

A autenticidade foi a marca pessoal de Isabel II. A sua personalidade genuína conquistou o coração do povo britânico, que se despediu dela com profundo afeto e devoção.

Dra. Margarita Mayo, Doutora em Psicologia e Ciências Empresariais e Professora de Liderança, IE University