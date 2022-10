A pertinência e a eficácia de uma redução da taxa do IRC

O tema deste artigo exige uma reflexão mais extensa do que o espaço deste texto permite, mas procura-se aqui elencar alguns dos aspetos relevantes em torno deste assunto e assim dar um contributo para esta discussão.

1) O contexto atual representa uma oportunidade única para Portugal

As tensões geopolíticas, os custos da energia, a valorização das cadeias curtas de "supply chain", o teletrabalho, as transformações ao nível da indústria, a descarbonização das economias, representam oportunidades para Portugal porque o nosso país tem características que o colocam numa posição privilegiada.

2) Portugal apresenta um nível de tributação das empresas muito elevado

Portugal apresenta a taxa de tributação das empresas (incluindo taxa de IRC e Derramas Municipal e Estadual) mais alta de todos os países da Europa que pertencem à OCDE, o que não constitui um bom "cartão-de-visita" para um investidor.

3) A receita em sede de IRC está concentrada num número reduzido de empresas

O facto de cerca de 0,5% das empresas representarem mais de metade da receita do IRC é evidência de que algo vai mal na nossa economia e demonstra que não existe uma distribuição equilibrada do peso dos impostos, contrariando as recomendações e tendências internacionais sobre a distribuição dos impostos.

4) Existe uma relação entre a menor tributação das empresas e o investimento

Os impostos são uma variável, como qualquer outra, que influenciam o retorno de um investimento. Ora, se uma empresa perspetivar um retorno maior do seu investimento em virtude de uma menor carga fiscal, naturalmente, mais facilmente tomará a decisão de realizar esse investimento.

5) O objetivo da redução da tributação das empresas é atrair novas empresas e incentivar o investimento

A redução da tributação das empresas, enquanto medida de competitividade fiscal, visa aumentar o número de empresas que contribuam para o crescimento económico e com os seus lucros aumentar a receita fiscal (IRC e outros impostos), bem como criar condições para que as empresas existentes invistam mais.

6) Os efeitos adversos na receita fiscal no curto prazo são compensados por maior receita fiscal no futuro

A atração de investimento (e o crescimento económico que daí advém) provocada por uma redução da tributação das empresas permite aumentar a receita fiscal no longo prazo e neutralizar os efeitos da redução de receita no curto prazo (efeito Laffer dinâmico da redução dos impostos na atividade económica).

7) A solução não passa por conceder benefícios fiscais à medida

A concessão de benefícios fiscais está limitada pelas regras em matéria de Auxílios de Estado que condiciona o seu alcance e contribui para uma perceção de complexidade do sistema fiscal português que afasta os investidores externos.

8) A eficácia de uma descida da taxa de tributação das empresas depende de um consenso alargado

Os investidores apenas incorporarão os efeitos de uma descida da taxa de IRC na sua decisão de investimento (incluindo-se aqui a Derrama Municipal e, sobretudo, a Derrama Estadual) se a percecionarem como duradoura. De facto, o sucesso de uma medida desta natureza depende de um acordo entre os principais partidos que permita ajustar de imediato as expectativas dos investidores para um novo paradigma. De resto, isto vale para uma descida da taxa de IRC como para quaisquer outras medidas fiscais com vista à atracção de investimento.

Américo Coelho, Partner de Tax da KPMG Portugal