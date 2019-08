A pesca da sardinha sujeita a um regime de “cinto e suspensórios”

As restrições na pesca de sardinha no corrente ano, tal como em anos anteriores, têm motivado diversas posições controversas entre os representantes do setor da pesca, que consideram haver condições para pescar mais do que a reduzida quantidade que lhes foi determinada, e as autoridades nacionais e da União Europeia que, com alguma confusão recente à mistura, têm argumentado sobretudo com a necessidade de ser assegurada uma pesca sustentável, que não contribua para arruinar o futuro do stock deste peixe tão mediático quanto apreciado.

Foi neste contexto que o Governo português decidiu (unilateralmente) aumentar, e bem, a quota da pesca de sardinha mas apenas em 1800 Tons, a partir de agosto.

Ao contrário do que alguns dizem, tem havido uma notável recuperação da sardinha nas nossas águas, quase duplicando nos último triénio, que resultou sobretudo dos enormes sacrifícios dos profissionais deste setor, que têm mesmo abdicado de pescar durante sete meses do ano para se concentrarem apenas nos escassos meses em que esta espécie tem maior procura e propicia maiores rendimentos.

De facto, os mais recentes cruzeiros de avaliação da situação desenvolvidos pelos peritos nacionais e de Espanha, já que se trata de um stock comum aos dois países ibéricos, apontam para a existência em 2019 de uma biomassa de sardinhas, com um ano ou mais de idade, da ordem das 224 mil tons, que se podem comparar com as 104 mil tons de 2017 (um aumento de 120%!).

Acontece, porém, que na exploração dos diferentes stocks de pescado a “regra sagrada” a nível internacional tem sido sempre o respeito por uma gestão que esteja em linha com o chamado “RMS/Rendimento Máximo Sustentável” de cada stock individualmente considerado.

Em termos práticos, o RMS/”Maximum Sustainable Yeld” (em inglês) significa a quantidade máxima de pescado que se pode extrair dum dado stock de modo a que se possa continuar a extrair, pelo menos, essa mesma quantidade de pescado desse mesmo stock nos anos vindouros.

Ora, dizem os cientistas há já vários anos que, no caso da sardinha ibérica, essa regra de boa gestão significaria o respeito por uma taxa de mortalidade máxima (Fmsy) de 12%, o que significaria que face à biomassa atualmente existente de 224 mil tons não se deveria pescar mais de… 27 mil tons de sardinha, o que se pode comparar com as cerca de 11 mil tons que haviam sido inicialmente fixadas para vigorar durante todo o corrente ano de 2019.

Na realidade, quando o setor da pesca da sardinha exige uma quota de pesca de 16 mil tons (por que não 20 mil tons?) está a exigir não essa taxa de mortalidade máxima de 12%, que seria sustentável segundo os próprios cientistas, mas sim uma taxa de apenas… 7,1%!

Ou seja, pouco mais de metade… do que, já por si, seria “cientificamente” sustentável e um pouco acima dos míseros 5,3% que estão atualmente em vigor.

Lamentavelmente, e além desta regra que funciona como que um “cinto”, que se compreende em termos de sustentabilidade na gestão e de respeito pelo referido RMS, para limitar/restringir as capturas de cada stock de pescado, os cientistas vieram introduzir uma outra regra que funciona como uns “suspensórios” adicionais, duplicando as restrições de pesca e as exigências aos profissionais afetados.

Com efeito, os cientistas passaram a decidir nos seus gabinetes qual deve ser a quantidade de sardinha que “idealmente nas suas cabeças” deveria haver numa certa área geográfica marinha, o chamado Blim que, no caso da sardinha, com altos e baixos consoante os critérios que vão sendo adotados, se deveria situar atualmente, segundo eles, na ordem das 337 mil tons.

A partir deste valor teórico, dito “ideal”, mas que poderia ser muito inferir face a algum realismo na análise e aos desenvolvimentos ocorridos nas últimas décadas no stock da “sardinha ibérica”, passou a ser possível elaborar pareceres científicos muito mais restritivos, em manifesto prejuízo dos operadores do setor, visando impor por essa via o não respeito pelas taxas de mortalidade por pesca que são consideradas pelos próprios cientistas como sendo sustentáveis em termos de futuro do stock, impondo taxas de mortalidade e quotas de pesca máximas que chegam a ser da ordem de metade, e por vezes menos, daquelas taxas de mortalidade, como neste caso acontece…

António Duarte Pinho, economista, ex-sub-diretor-geral das Pescas e Aquicultura, ex-presidente da Docapesca e ex-conselheiro para as Pescas na REPER/Bruxelas