A pior face do intervencionismo

Três meses depois de apresentar o Programa Nacional de Habitação e de limitar, via Orçamento do Estado, a atualização das rendas para 2023, a pulsão incontrolável de intervir sobre o mercado levou o Governo a anunciar um novo pacote legislativo para o setor. O voluntarismo era dispensável e justifica as críticas com que tem sido fustigado.

Uma das grandes perplexidades deste "Mais Habitação" é a forma superficial como António Costa se aventura neste tipo de anúncios, lançando uma mão cheia de medidas conjunturais, que responde de forma duvidosa ao problema de fundo e, sobretudo, não cuida da sua execução. Anunciar primeiro, ver se é possível fazer depois. Já aconteceu na saúde, na educação, nos transportes ou na energia. Agora, novamente na habitação.

Outra inquietação deste pacote legislativo é que ele ignora factos e consequências. Não importa que o alojamento local represente uma ínfima parte (1,8%) do stock total de habitações em Portugal e que tenha sido o principal motor de regeneração urbana no país nas últimas décadas. Se é visto como um fator negativo de mercado, trate-se não apenas de o regular, mas, pura e simplesmente, de o extinguir. Na mesma linha, é indiferente para o Governo que iniquidades como o arrendamento coercivo ou o congelamento das rendas antigas gerem efeitos económicos contraproducentes, afugentando os investidores no primeiro caso; prejudicando os proprietários e degradando o edificado, no segundo. São medidas populares e imediatistas, que só na aparência parecem estar a resolver alguma coisa.

Ninguém pode negar que há carências no acesso à habitação em Portugal, mas a resposta não será com mais intervencionismo ou ataques à propriedade privada. O desequilíbrio entre a oferta e procura só será aplacado com mais construção e mais casas disponíveis. Essa é a verdadeira solução estruturante e aquela em que o Estado tem um papel fundamental, seja pela via do licenciamento, seja através do aumento da habitação pública - indicador em que estamos na cauda da Europa. Neste particular, o Governo devia estar concentrado em cumprir o PRR e a promessa das 26 mil novas habitações. Antes de exigir ao vizinho, convinha fazer-se o trabalho de casa.

Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto