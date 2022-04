A problemática do "emprego científico"

Será, certamente, uma das prioridades da nova Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e é um assunto com potencial para impactar toda a sociedade de forma mais abrangente: a problemática do chamado "emprego científico" é uma bomba-relógio que não será fácil de desativar.

Por todas as instituições de ensino superior nacionais, há centenas de investigadores numa situação profissional precária (sem vínculo por tempo indeterminado), o que urge resolver. No entanto, isso não se fará com um toque de magia.

Se o governo entender que todos deverão ser integrados nos quadros, nenhuma instituição aguentará esse impacto orçamental sem um apoio financeiro equivalente: é algo complemente inviável. Adicionalmente, se de repente essas centenas de investigadores entrarem para os quadros das universidades e dos institutos politécnicos, essas instituições ficarão com os quadros de pessoal "tapados" por 20 ou 25 anos, sem margem para novas contratações (impedindo os mais jovens de fazerem carreira científica). E criando um novo problema para as décadas seguintes, quando todos esses investigadores se reformarem praticamente em simultâneo (a exemplo do que começa a acontecer, atualmente, com os professores do ensino básico e secundário).

Por tudo isso, há que fazer uma avaliação completa das implicações do "emprego científico", tal como está desenhado, antes de tomar decisões. Todas as soluções e perspetivas devem ser colocadas em cima da mesa, para percebermos que caminhos são possíveis para o futuro. E não devemos ficar-nos por ideias preconcebidas.

Um exemplo: devia haver uma visão mais holística de como é que os investigadores doutorados - profissionais ultraqualificados, com competências nos mais diversificados domínios - podem ser muito úteis para a sociedade em muitos outros contextos laborais, integrados nas empresas, em órgãos de governo locais, regionais ou nacionais ou no setor social. É, aliás, assim que acontece, nos países europeus com maior percentagem de "emprego científico", como a Alemanha ou a Suíça.

Todos teremos a ganhar caso, em Portugal, também haja abertura para isso, permitindo que as instituições de ensino superior, mas não só, se vão reforçando com os melhores cientistas que se vão formando todos os anos, por todo o país.