A propósito de planeamento. As figuras mediáticas do governo, da oposição e dos especialistas em tudo o que se possa relacionar com a economia e a pandemia apontam a necessidade de planeamento, defendem a sua existência ou condenam a sua ausência. Exemplos disso são os "debates" em torno do planeamento económico e social, do planeamento de recuperação e resiliência, do plano de vacinações, do plano de confinamento e desconfinamento, etc.

Mas como poderemos saber ao certo se existe planeamento? A melhor forma será analisar os documentos que suportam tal pretensão, de modo a verificar se algumas características fundamentais de um processo de planeamento estratégico estão consignadas.

Primeiro, um processo de planeamento pressupõe a existência de processos de coleta de dados e processamento de informações, os mais exaustivos possíveis sobre a realidade que estamos a avaliar. Será que estes processos foram estabelecidos e realizados? Houve coordenação de funções em termos de análise da informação sobre diversas perspetivas? Os processos tiveram o tempo de maturação suficiente em termos de reflexão, de modo a permitir a tomada de decisão de uma forma o mais sólida possível?

Segundo, as metas (objetivos de médio e longo prazo) e os objetivos a curto prazo (até um ano) são específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporizados? A sua expressão é clara e inequívoca, sem vacuidades formuladas por verbos pomposos (melhorar, reforçar, aumentar, promover, etc.), que não nos mostram verdadeiramente aonde se quer chegar?

Terceiro, as estratégias para atingir essas metas e objetivos estão bem desenhadas? Baseiam-se em estratégias de marketing, nomeadamente na componente da comunicação? Mas, como por exemplo no caso da vacinação, o plano de distribuição tem uma boa estratégia (alinhamento das prioridades de risco) e uma ajustada tática (sistema de distribuição) com sucesso nas operações (aplicação efetiva das vacinas)? Isto é, a comunicação e distribuição, que são componentes de uma estratégia de marketing, têm de ser eficazes. Quase sempre ouvimos queixas nestas áreas, evidenciando que o plano estratégico não estará bem desenhado.

Quarto, o plano estratégico, conforme foi divulgado pelos media e apresentado pelos responsáveis políticos e técnicos, está a ser implementado de acordo com as promessas? Obviamente, quando se anunciam ações e apoios, as expectativas das audiências, população em geral ou segmentos populacionais particulares, ficam ao nível do anunciado, logo a sua não implementação em tempo útil (curto prazo na maioria dos casos) leva a um aumento crescente da deceção com quem fez essas promessas. Não admira a perda de confiança nos políticos, que são aqueles que mais anunciam medidas, que demoram a chegar ao terreno, ou que nem são sequer executadas.

Quinto, o planeamento inclui o modelo de avaliação que vai ser utilizado para verificar a sua eficiência, eficácia e qualidade? Isto é, temos de saber quais são os indicadores-chave de desempenho e resultados, que nos medem a forma parcimoniosa com que utilizamos os recursos (eficiência), a efetividade no atingimento dos objetivos propostos (eficácia), e a satisfação dos requisitos das audiências-alvo (qualidade). O planeamento estratégico só é completo de tiver as fases de implementação e avaliação, seja em que tipo de projeto for, empresarial, público ou social.

Em resumo, um processo de planeamento estratégico eficaz tem de ter todas estas fases para que se possa dizer que esta ferramenta de gestão estratégica vale a pena ser utilizada. É sabido que os países e as empresas de maior sucesso são aqueles que melhor planificam as suas atividades. As iniciativas empresariais privadas dependem também muito das decisões políticas em sede de prioridades orçamentais de investimento público. No entanto, são as empresas privadas que criam riqueza e emprego através da produção de bens e serviços transacionáveis, fortalecendo os Estados. No entanto, estes nunca devem abster-se do seu controlo público, defendendo o interesse coletivo da nação. Os investigadores nas áreas da Economia e da Gestão têm demonstrado à evidência que os países mais ricos são os que têm um Estado que cumpre as suas funções primordiais e intervém na economia na medida em que possa ser um fator de alavancagem nacional, não tendo de ser, necessariamente, gestor ou produtor. Assim, fará sentido que a ajuda financeira que Portugal irá obter deva ser, em boa parte, utilizada para apoio ao investimento do setor privado, com o controlo apertado e exigente por parte do Estado. Para isso, e muito mais, é preciso um planeamento flexível (que se ajusta a contingências relevantes dos pressupostos para sua elaboração), abrangente (todos os interessados devem ser envolvidos na sua conceção, execução e avaliação), orientado para o mercado (procurando a satisfação equilibrada de todos os stakeholders), sustentável (em termos económicos, sociais, ecológicos e psicológicos) e operacional (não pode ficar na teoria, tem de ser exequível e praticável).

Num tempo em que parece que se quer dar ouvidos, e até poderes decisórios que são responsabilidade política, aos especialistas, então aqui fica uma opinião técnica e especializada sobre o que pode definir um processo de planeamento estratégico eficaz.

*Docente e investigador da Universidade Portucalense