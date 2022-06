A pseudodicotomia liderança-controlo

Há dias, por questões académicas cruzei-me com dois excelentes artigos da Harvard Business Review, um de Rober Eccles, publicado em 1991 e intitulado "The Performance Measurement Manifesto", o outro de Robert Simons em 1995 e intitulado "Control in a Age of Empowerment", duas hipóteses surgiram na minha mente: (i) o futuro começou ontem e (ii) liderança e controlo não são uma dicotomia.

Ao ler o primeiro, lembrei-me que a metodologia de Balance Scorecard foi apresentada por Robert Kaplan e David Norton em 1992, ou seja, depois deste. É daqui que avança a ideia de que o futuro começou ontem.

Eccles afirma que "as revoluções começam muito antes de serem declaradas". De facto, a metodologia para medir a posição e evolução de um negócio não teve grandes disrupções desde que Luca Pacioli publicou em 1494 o famoso capítulo "Particulario de Computies et Scripturis" do seu primeiro livro - a cada segundo este artigo é "lido" milhões de vezes; sempre que se lança algo na contabilidade, por exemplo. Muito foi aprimorado nos quinhentos anos seguintes, mas as dimensões medidas eram sempre as mesmas: económica, financeira e monetária. É muito tempo, e nesse tempo todo sempre se poderia ter sabido que a dimensão financeira não é a única que mede o alinhamento de uma organização com a sua estratégia. Parece tão óbvio hoje que acredito até que, de alguma forma, sempre se soube, mas é este autor que densifica o "óbvio" e propõe os fundamentos metodológicos de medição de desempenho das organizações, assente na combinação de várias dimensões do negócio, ou da organização, para ser mais preciso. A dimensão financeira, dizia ele, talvez seja a mais precisa para avaliar desempenho passado, mas não é certamente a que melhor "visualiza" o futuro. Qualidade, satisfação de cliente, competências humanas e análise comparativa ("benchmarking") diz-nos muito mais sobre o que virá à frente. E, sabemos, influenciar o futuro é aquilo que nos interessa em última instância.

Não cabe aqui explicar muito mais, pois nós já vivemos na era pós-revolução. E, confessando-me suspeito, pois sou fundador e líder de uma organização que assenta a sua proposta de valor no "futuro que começou ontem", observo com perplexidade o paradoxo de tantas e tantas empresas não estarem ainda a voar no dorso desta revolução.

No segundo artigo - lembrando que foi editado há mais de vinte e cinco anos - Simons propõe e explica um sistema combinado de indicadores organizacionais baseado em quatro vetores, que ele designa de sistemas de controlo, a saber: (i) crenças, ou credos ("beliefs"), (ii) limites ("boundaries"), (iii) diagnósticos ("diagnostics control") e (iv) interativos ("interactive control"). Não pretendo expor em profundidade o pensamento do autor, apenas os fundamentais, e sublinhar os principais ensinamentos que tive o prazer de absorver. Muito resumidamente. Os sistemas de diagnósticos são os "clássicos" e mais mensuráveis ou tangíveis, entre os quais os financeiros. São motivacionais. Os sistemas de crenças têm que ver com cultura, valores, princípios. São, portanto, indutores de inspiração. Os sistemas de limites estabelecem a fronteira do admissível. Não se pensa, não se age e não se cria em terrenos onde uma organização se afunda, ou contradiz o seu ADN. Por fim, os sistemas interativos. Trata-se de um espaço de discussão e análise debruçado sobre a janela da realidade externa - o que está a acontecer? Que há de novo, de diferente? O que está a mudar? Como nos afeta? Que oportunidades nos pode oferecer? Envolve, aliás como todos os outros, diferentes níveis e geografias da organização.

Realça, à primeira vista e muito claramente, o alinhamento "revolucionário" entre os dois artigos. Num mundo tão inteligente, tão tecnológico e tão rápido, não podia ser de outra forma.

O segundo raciocínio sobre o que entendo Simons dizer é o que dá origem ao título deste meu artigo. Liderar é como sintonizar pessoas em torno de uma estratégia comum, mas dando liberdade aos elementos da orquestra de melhorarem a música final. Dito assim até pode parecer fácil, mas levanta, entre outras questões, o conhecido e desafiante dilema: controlar ou delegar poderes ("empowerment")? A proposta do autor harmoniza estas duas vertentes da liderança sem que uma subtraia a outra. Toda a organização é motivada a caminhar na direção certa, escolher entre um universo de caminhos possíveis aqueles que encurtam a distância, garantem propósito pessoal e coletivo, evitam riscos ou erros e ainda chegar mais rápido que a concorrência, e mesmo mais longe.

Carlos Cardoso, CEO da GSTEP