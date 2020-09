A reabilitação do tecido empresarial

Portugal tem 35 562 empresas exportadoras, mais 10 000 do que em 2008 e com um peso de 11% do tecido empresarial, segundo a consultora Informa D&B. Esta evolução, de acordo com a mesma consultora, traduz-se num aumento de exportadoras das micro às grandes empresas, em setores ligados aos serviços, bem como na diversificação dos mercados de destino. Por setor, o destaque vai para o crescimento nas empresas ligadas aos serviços empresariais, indústrias e tecnologias de informação e comunicação.

Este aumento, impulsionado como resposta à crise de há dez anos, seria um enquadramento perfeito para continuarmos uma trajetória de crescimento, caso não estivéssemos a viver num cenário mundial de pandemia de covid-19 e que, segundo o Ministério da Economia e da Transição Digital, já causou uma quebra nas exportações de 40% nos meses de abril e de maio com um impacto direto no PIB de 4,4 pontos percentuais.

É inegável que Portugal se encontra à beira de uma grave situação económica e de uma tragédia social que, infelizmente, antes de melhorar, vai piorar, e muito. O impacto nos agentes económicos é visível, mas no próximo ano será muito mais, e há uma clara necessidade de reabilitar o tecido empresarial económico. E é também inegável que dificilmente a crise pandémica se resolverá em 2020 ou mesmo em 2021 e é provável que qualquer estratégia adotada tenha de prever mecanismos de resposta a uma crise duradoura.

O documento “Visão Estratégica para o plano de recuperação económica e social de Portugal 2020-2030”, elaborado exclusivamente pelo Prof. António Costa Silva, a pedido do governo, apresenta-se como uma reflexão séria e estratégica sobre o futuro do país num contexto pós-covid, explanada em “10 eixos estratégicos”.

A meu ver, o referido texto, tendo como horizonte temporal a próxima década, e como cenário de fundo uma profunda recessão com uma queda da economia nacional já de 12% em 2020, requer o alargamento do debate sobre as escolhas possíveis, priorizando-as para o relançamento da economia.

Adicionalmente, dos vários eixos estratégicos, centro-me na reflexão feita no apoio às empresas exportadoras, com a apresentação de instrumentos de ajuda na tesouraria para inverter a descapitalização e abrir caminho a um reforço dos capitais próprios através de políticas fiscais e financeiras. Destaco quatro propostas que aportam benefícios concretos: a eliminação do limite de anos que as empresas têm para deduzir os prejuízos fiscais ao IRC, com a especial abrangência das micro, pequenas e médias empresas; a criação de um mecanismo que permite a dedução dos prejuízos fiscais gerados em 2020 e 2021 aos lucros dos últimos exercícios e usar mecanismos de incentivo e créditos fiscais para fomentar a revitalização das empresas e o seu crescimento; a criação de um fundo soberano, numa “parceria de investimento” entre capitais públicos e privados; e a criação do Banco Português de Fomento, que já recebeu luz verde por parte do Presidente, com a promulgação do diploma, e que só vai apoiar empresa sem acesso a financiamento, regra imposta por Bruxelas.

Ausente do documento, mas igualmente relevante é a necessidade da existência de um pacto entre o Estado e as empresas, no sentido de as incentivar e responsabilizar numa gestão mais eficiente, de aumentar a sua competitividade (não por via dos baixos salários, mas sim pela inovação tecnológica) e de se internacionalizarem mais e melhor.

A reflexão sobre as empresas, enquanto motor real do crescimento e da riqueza, apresentada pelo Prof. António Costa Silva, apesar de não ser uma novidade, é determinante, mas não suficiente, para se iniciar a tão necessária reabilitação e lançar as bases para um futuro próspero.

E para alcançarmos esse dia solarengo de crescimento económico, precisamos não só de uma boa estratégia, mas principalmente de uma execução eficaz e um compromisso da mesma para que produza resultados adequados. Precisamos de um ponto de partida e um de chegada, de uma participação alargada à sociedade civil e suas instituições, sem esquecer a trajetória que deve ser suficientemente ajustável para permitir a correção de desvios ou de erros.

Desta forma, e tendo em conta que o plano apresentado tem a próxima década como horizonte temporal, os decisores políticos têm de assumir a responsabilidade política da escolha e da priorização dos desafios apresentados, especialmente à luz da disponibilidade dos fundos europeus já anunciados. Pois, o ponto de partida já é conhecido, falta-nos o ponto de chegada e a trajetória.

Luís Augusto, CEO BNP Paribas Factor Portugal