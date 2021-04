A renovada internet via satélite (e a chegada da Starlink)

Uma pesquisa rápida por "internet via satélite" nestes últimos dias induzirá o leitor na perceção (errada) de que a oferta de internet via satélite é uma novidade introduzida pela Starlink. Não é bem assim, mas há méritos e interesse no tema.

Aproximadamente metade da população mundial não tem, ao dia de hoje, acesso à internet (dados do Fórum Económico Mundial). É apenas lógico que se uma boa parte da economia mundial é economia digital, o acesso à internet seja motor de desenvolvimento social e económico, e a falta dele ajude a explicar atrasos e subdesenvolvimento. O acesso limitado à internet explica-se, por via de regra, porque não há cobertura, e não há cobertura, porque não há infrestrutura de redes.

Há já pelos menos 15 anos que a baixa densidade populacional em certas regiões do país e as necessidades específicas de certo tipo de atividades justificam o recurso à internet por via satélite em Portugal. Qualquer um de nós já sentiu dificuldade em aceder ao email no meio das planícies alentejanas ou subindo à Serra da Estrela, e o mesmo diriam os passageiros a bordo de navios, ou os militares em locais de guerra nos lugares mais inóspitos, não fosse o recurso à internet via satélite. A oferta não é nova.

A proposta da Starlink é semelhante à de outros: oferecer um serviço de internet em qualquer parte do mundo, sem os constrangimentos de infraestruturas, mesmo em regiões tipicamente sem cobertura ou onde a infraestrutura de redes não é viável. Os méritos da oferta da Starlink está nas soluções para os constrangimentos típicos da internet via satélite, que são a latência e a qualidade/preço do serviço.

A latência é o intervalo de tempo entre a comunicação do ponto A ao ponto B, ou por outras palavras, o atraso (o conhecido lag) que sentimos, por vezes, em videoconferências ou em jogos online quando a qualidade da ligação é fraca. Tipicamente, estes satélites orbitam a milhares de quilómetros da superfície terrestre, e, por consequência lógica, as comunicações demoram mais alguns milisegundos a chegar o destino. O custo do serviço, por sua vez, é tipicamente elevado quando comparável com serviços baseados em infraestruturas terrestres, porque lançar satélites de duas toneladas para a órbita terrestre tem custos, também eles, elevados.

Os satélites da Starlink orbitam a baixa altitude (os chamados low earth orbit satellites, LEO) - razão pela qual já foram avistados conjuntos de luzes geometricamente alinhados no céu e observáveis a olho nu -, e são muito leves quando comparados com os satélites utilizados por outras operadoras: a diferença de peso e a altitude são factores-chave.

Porque não chegam aos trezentos quilos, é viável à Starlink popular a baixa órbita terrestre com muitos satélites LEO (dezenas de milhares) num espaço de tempo economicamente razoável (2027?), e porque orbitam a pouco mais de quinhentos quilómetros da superfície terrestre, o tempo que demora a comunicação entre o utilizador e os servidores de informação - a latência - é reduzido para valores comparáveis aos dos serviços de internet que estamos habituados a consumir.

É, portanto, evidente que a atividade da Starlink em Portugal tem condições para concorrer no mercado da internet via satélite. Não é tão clara a vantagem tecnológica no mercado das áreas metropolitanas, porque havendo infraestrutura e cobertura de outros operadores, e sendo a qualidade dos serviços equirável àquele que se presume venha a ser oferecido pela Starlink, a obrigatoriedade de adiantar várias centenas de euros pelo terminal do utilizador (que inclui uma antena e um router), poderá não cativar o público urbano.

De qualquer modo, independentemente do preço do serviço que vier a ser oferecido, o projeto da Starlink tem um significado muito claro, cuja importância varia consoante a região: se forem colocados perto de quarenta e dois mil satélites LEO na órbitra terrestre, como projetado, qualquer um, em qualquer lugar do mundo, terá, em princípio, acesso a mais um (o único, em muitos lugares do mundo) fornecedor de serviços de internet.

Por estes motivos, a proposta de internet via satélite que abundou nas notícias nos últimos dias não é necessariamente um tema novo, mas um tema renovado. E ainda bem.

* André Feiteiro advogado especializado em telecoms e fusões e aquisições da Macedo Vitorino