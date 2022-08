A satelização da Europa e a Bulgária

No final da Segunda Grande Guerra, a Europa estava em escombros, dividida e ocupada pelos dois grandes vencedores: os Estados Unidos (EUA) e a União Soviética. A luta dos povos colonizados, e as subsequentes independências, enfraqueceram ainda mais a Europa.

No entanto, com a constituição da União Europeia (UE), com a criação do Euro e com o fim da Guerra Fria, a França e a Alemanha acalentaram planos e esperanças de colocar a UE como uma potência soberana no plano internacional, libertando-se da tutela dos EUA. A constituição de um exército europeu seria o tempo da retirada dos EUA que continuam a ocupar militarmente vários países europeus, incluindo a Alemanha, onde têm mais de 100 bases militares.

Porém, nas duas últimas décadas, os Estados Unidos, através de uma hábil política de apoios seletivos a políticos e a organizações da sociedade civil conseguiu dominar parte significativa da classe política europeia, nomeadamente nos países de bálticos (incluindo a Suécia e a Finlândia) e de leste. Um verdadeiro cerco político ao eixo franco-alemão.

Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, empurrada pelo cerco militar asfixiante da NATO, as ambições soberanistas da União Europeia desboroaram-se, ficaram feitas em pedaços. Os EUA triunfam em toda a linha e a Europa caminha para uma prolongada crise em que a sua dependência económica e militar dos EUA se acentua irremediavelmente.

As sanções impostas pelos EUA à Rússia, e a que a UE foi obrigada a aderir voluntariamente, implicam alterações tão fortes em temos de abastecimento de energia e outros produtos estratégicos, como bens alimentares, fertilizantes, fontes de financiamento e até de turistas, que a economia europeia vai passar por uma forte crise de reestruturação da qual sairá mais dependente dos EUA. Por outro lado, essa restruturação será ainda mais forte devido à política de afastamento da China, também imposta pelos EUA. Um estudo recente prevê uma queda do PIB da Alemanha no caso de corte das relações económicas com a China e um decréscimo de 0,5% no PIB da China. Mesmo que este corte não seja feito de forma abrupta, o resultado final será sempre o mesmo. Grande empobrecimento europeu. Cortada do mundo, a Europa só poderá ter um parceiro de primeiro plano mundial: os Estados Unidos.

A este processo chamo a satelização da Europa. A UE continua formalmente a existir mas não como potência autónoma, apenas como área subordinada aos norte-americanos, chamados eufemisticamente de aliados.

A Bulgária foi um dos países em que a influência americana mais se entranhou em termos de políticas e instituições. Por isso, a Bulgária tem estado na linha da frente nas votações por sanções auto-mutilantes, pelo fornecimento de armas à Ucrânia, pelo apoio a Zelensky. A Bulgária é o país mais pobre da UE, aquele em que os salários reais são mais baixos e em que a corrupção é mais alta.

Na sequência do congelamento dos ativos financeiros da Rússia em instituições internacionais e nos bancos ocidentais, este país passou a exigir que a compra de gás e petróleo pelos países ocidentais fosse paga em rublos. A Alemanha aceitou.

A Bulgária, sem alternativas de abastecimento, recusou. A Gazpron cortou o abastecimento como faria qualquer empresa a qualquer cliente que se recusa a pagar. Os preços da energia dispararam. A crise económica instalou-se. O governo, apesar de ter saído de eleições em 2021, caiu. Vão disputar-se novas eleições em outubro próximo.

Entretanto, e de acordo com o noticiado pela agência Reuters esta semana, o ministro interino Hristov disse que, dada a grande pressão das empresas e dos sindicatos, se torna necessário regressar às compras do gás russo. Resta saber o que pensam os russos. Eis o resultado prático da satelização.

Resta ainda saber se o eixo franco-alemão está interessado nesta UE subordinada aos EUA. Concebida para afirmação da sua soberania no mundo, para que serve agora a UE?

Quem falou no fim da História?