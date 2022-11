A Saúde e a Economia

Em Portugal, comentadores de vistas curtas, costumam pregar uma dicotomia entre Saúde e Economia; Saúde seria um gasto de ricos e Economia a arte de produzir riqueza. Na verdade ambas as definições são erradas, já que o objetivo da economia é satisfazer as necessidades materiais, e em boa medida também culturais e espirituais, das pessoas e, obviamente, a saúde é uma das necessidades centrais de qualquer ser humano.

Assim a expansão e modernização do Sistema de Saúde é um investimento na economia nacional e não um gasto irracional como pretendem fazer crer.

A Saúde é, mesmo, um dos principais setores económicos na generalidade dos países industrializados. Quer por gerar toda uma indústria farmacêutica, uma indústria de instrumentos de diagnóstico, desde o simples termómetro ao mais sofisticado aparelho de Tomografia Computorizada (TAC), toda uma indústria de outros materiais, como camas, seringas, aparelhos auditivos, e toda uma panóplia de produtos, todo um subsetor têxtil que fornece batas, máscaras, luvas, lençóis, etc., etc. O que Portugal precisa é integrar-se nestas cadeias de valor de um setor - o da Saúde - em expansão mundial.

A Saúde também contribui para diminuir o absentismo e a rotação dos empregados nos restantes setores, e assim aumentar a produtividade global da economia. E, claro, os seus profissionais são consumidores de praticamente todos os ramos da economia.

Todo o desinvestimento na Saúde salda-se num crescimento mais lento da economia, num alargar do atraso nacional em relação ao resto da Europa e do mundo, que hoje as nossas comparações em indicadores sociais são cada vez mais com a América Latina e menos com a Europa - veja-se a habitação em favelas/bairros de lata que prolifera quer em Portugal quer na América Latina.

A Saúde é, assim, o setor em que o investimento público mais potencia o crescimento da economia e que pode e deve ser usado para garantir que outros subsetores se possam estruturar e crescer. O cluster (aglomeração) da Saúde tem de assumir um papel mais relevante na economia nacional.

Note-se que para que o Serviço Nacional de Saúde possa ser o motor de arranque e arrasto de um conjunto vasto de subsetores ligados à Saúde é absolutamente necessário garantir a sua cobertura universal. Para garantir a cobertura universal é imprescindível ser público.

A alternativa é um setor da saúde misto (publico e privado), como o nosso, que se tem revelado altamente ineficiente e dirigido a camadas cada vez mais estreitas - veja-se que já cerca de 10% da população está excluída do médico de família, que vários tipos de doença não têm cobertura ou é muito residual (tratamentos de dentista ou de saúde mental por exemplo), e o acesso a cirurgias é muito limitado, podendo o paciente esperar anos (se não morrer durante a espera).

Temos de ultrapassar as formas erradas de pensar a Saúde e a Economia para que possamos refletir serenamente sobre as vantagens e desvantagens de um Serviço Nacional de Saúde, único e público.