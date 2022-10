A saúde mental dos nossos filhos

Das frases feitas mais bloqueadoras do processo evolutivo em todas as áreas é esta: "Foi sempre assim". Esta frase, conforme as áreas tem variantes: Foi sempre assim e... ninguém morreu, estamos cá todos, não nos fez mal nenhum e só nos fez crescer melhor, não há razão para mudar, agora é tudo um drama, só querem dar nome às coisas, é um exagero, etc..

Foi assim com a violência doméstica, foi assim com a pedofilia, foi assim com o bullying, foi assim com as dificuldades de aprendizagem. Entre marido e mulher não metas a colher, o silêncio dos inocentes foi o que foi durante séculos, o bullying ainda agora é considerado por muitos uma "pieguice" dos tempos modernos, tal como a dislexia, a hiperatividade ou o défice de atenção são vistos como desculpas dos maus estudantes. E a frase de resignação foi sempre a mesma: foi sempre assim. Mas cada um destes estigmas foi, ou está a ser - a custo - ultrapassado. A sociedade rendeu-se às evidências em defesa da dignidade humana e do desenvolvimento de cada pessoa.

Temos agora um novo estigma: o flagelo da saúde mental. Não é preciso socorrer-nos dos números da OMS, segundo a qual 10 a 20 por cento dos adolescentes do mundo sofrem de uma doença mental, para perceber que os números são elevados. Basta falar com professores, psicólogos e psiquiatras, ouvir pais e conviver com rapazes e raparigas destas idades para saber que as coisas estão complicadas lá em baixo, no mundo dos mais novos. Os psiquiatras e psicólogos alertam que metade das doenças mentais são diagnosticadas aos 14 anos e que o perigo é exactamente esse, a idade: confundir comportamentos muitas vezes associados à adolescências com sintomas de uma doença mental.

Como saber? Os nossos filhos, se os deixarmos, vivem dentro dos telemóveis; grande parte deles passa a adolescência entre duas casas; têm poucos irmãos que servem muitas vezes de apoio e sinalizarem quando alguma coisa não corre bem; há pouco tempo passado em família. É difícil monitorizar rotinas, conhecer os amigos, saber onde eles andam, com quem andam, do que falam, o que fazem. É difícil conhecê-los. Mas, dizem os especialistas, é fundamental estar atento, saber tudo isto para perceber quando há alguma coisa que muda. Falar, saber quem eles são, conhecê-los para os conseguirmos acompanhar em cada mudança com equilíbrio.

E depois há a droga. Segundo o psiquiatra José Salgado, em declarações ao Observador, este é um dos perigos muito pouco valorizado pela Comunicação Social: "O peso que os consumos de algumas drogas têm sobre a doença mental". E não, não são as drogas pesadas. "Os canabinóides, em pessoas susceptíveis, podem potenciar o risco de psicose, mas também o álcool, as drogas sintéticas...". É a ciência a falar, não é uma opinião política.

Sempre foi assim. Sempre se bebeu, sempre se fumou charros e estamos cá todos. Mas não, não estamos. Há muitos que ficaram pelo caminho porque não se sabia que nome dar à doença que tinham, porque não se sabia o que tinha provocado determinado "ataque", porque, afinal, aquela mania era uma doença e o mau feitio era uma esquizofrenia.

Das frases mais perigosas é mesmo esta: sempre foi assim. É também inimiga do estigma que existe em relação à saúde mental, dos sinais de alerta aos quais temos de estar despertos e bloqueadora do tratamento e do diagnóstico. Uma frase arrogante que é quase sempre dita pelos ilesos. É preciso falar disto porque nós, pais, sozinhos somos incapazes de tratar da saúde mental dos nossos filhos.

Inês Teotónio Pereira, jurista