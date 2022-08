A segunda vida de Joe Biden

No início deste Verão, pior que a desordem dos democratas norte-americanos só mesmo a desilusão dos progressistas com a administração de Joe Biden. Um presidente impopular, que prometeu muito e entregou menos que o esperado, cuja resposta à revogação do direito ao aborto foi lenta e pouco musculada, incapaz de pôr as duas câmaras do congresso em ordem para passar legislação necessária.

As perspectivas para as eleições intercalares de Novembro, que costumam ser más para o partido do presidente, estavam a ficar pior ao minuto. A plataforma agregadora FiveThirtyEight, que tem um modelo de simulação de resultados bastante apurado, dava aos republicanos 60% de probabilidade de retomarem o controlo do Senado e 87% na Câmara dos Representantes.

Tudo estava a correr mal a Biden: inflação galopante, preços da gasolina a bater recordes, efeitos perversos das sanções económicas contra a Rússia, contracção da economia americana, perda de direitos fundamentais às mãos do Supremo Tribunal, e um senador do seu próprio partido, Joe Manchin, a impedir a aprovação de legislação de monta no Senado.

Pelo meio, novos picos da pandemia de covid-19 - que o próprio presidente apanhou, mais um novo surto preocupante (o de monkeypox).

Foi uma terrível, horrível, nada boa, péssima primeira metade do ano.

Daí que poucos poderiam adivinhar o volte-face que acabou por suceder em menos de dois meses. Qual é o oposto da Lei de Murphy que diz que tudo o pode correr mal vai correr mal? É o que parece ter recaído sobre Joe Biden, dando-lhe uma segunda vida a meio do mandato. O congresso dominado pelos democratas conseguiu aprovar a primeira legislação bipartidária sobre armas em trinta anos, depois passou o CHIPS Act, para incentivar a produção doméstica de semicondutores, e depois o PACT Act, para ajudar veteranos de guerra que contraíram doenças em missão.

Os preços da gasolina descem há sete semanas consecutivas e em Julho a economia dos EUA adicionou mais de meio milhão de novos empregos, acima do dobro do que os analistas previam. A inflação continua demasiado elevada, mas a descida do preço dos combustíveis e a acção da Reserva Federal, que subiu os juros, parece ter tido um efeito psicológico: uma sondagem New York Fed publicada ontem indica que os consumidores esperam uma redução significativa ao longo do próximo ano.

Mais significativo que tudo isto para Joe Biden é a incrível reviravolta no Senado. Depois de meses excruciantes de negociações com o moderado Joe Manchin a enterrar o pacote legislativo "Build Back Better" e seus derivados, o líder da maioria democrata Chuck Schumer anunciou um acordo inesperado com o senador da Virgínia Ocidental. O pacote é mais limitado que o Build Back Better e agora chama-se "Inflation Reduction Act of 2022", mas endereça uma série de prioridades da agenda legislativa dos democratas que ninguém achava possível aprovar. Mas foi.

Os senadores democratas aprovaram o pacote de 739 mi milhões de dólares no Domingo e este segue agora para a Câmara dos Representantes. Foi-lhe retirada uma provisão importante, que limitava a 35 dólares por mês o custo da insulina para diabéticos dependentes (neste momento pode custar até 1200 dólares por mês aos pacientes) porque eram precisos 60 votos a favor e e só houve 57. Apenas sete republicanos votaram "sim", obrigando à retirada da medida. Foi possível aprovar o resto do pacote com todos os republicanos contra através do mecanismo de reconciliação orçamental.

É uma vitória tremenda para Biden e a agenda dos democratas, visto que implementa grandes incentivos para o combate à crise climática, expande os subsídios aos seguros de saúde, permite a negociação dos preços de alguns medicamentos e impõe um imposto mínimo de 15% às grandes corporações.

Biden ainda é bastante impopular, apesar de alguma melhoria, mas as projecções para a vitória no Senado foram viradas do avesso. Agora, o modelo de simulação favorece os democratas 59-41, enquanto na Câmara dos Representantes a expectativa passou para 80-20 em favor dos republicanos.

Se os democratas retiverem o Senado, a História terá um rumo diferente. Os republicanos não poderão bloquear nomeações federais da administração Biden, como fizeram a Obama. Nem poderão passar legislação para proibir o aborto em todo o país, uma medida estupidamente impopular que os líderes do partido prometeram aprovar caso ganhassem o controlo do congresso - e Donald Trump ou outro republicano fosse eleito em 2024.

Não é certo se Biden, que já está a bater nos 80 anos, vai recandidatar-se. Mas até as perspectivas de um regresso de Trump esfriaram neste Verão quente, com os efeitos demolidores das audiências públicas da comissão parlamentar que investiga o assalto ao Capitólio.

Os analistas políticos dizem que os eleitores são guiados sobretudo pelas perspectivas económicas quando votam. Desta vez, possivelmente será mais que isso.