A seleção nacional de Lula

De 1994 a 2014, o Brasil viveu 20 anos e seis eleições em que os dois partidos mais votados foram, ora o PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, nas primeiras duas, ora o PT, de Lula da Silva e Dilma Rousseff, nas quatro seguintes.

Um e outro - grosso modo equivalentes ao PSD e ao PS portugueses - revezaram as suas ideias no poder, mais liberal o partido de Cardoso, mais estatizante o de Lula, mas sem radicalismos, mais permeável aos desejos dos patrões o primeiro, mais sensível aos dos trabalhadores o segundo, mas sem radicalismos; ambos maioritariamente progressistas em matéria de comportamento, mas, também aí, sem radicalismos.

De uma eleição para outra, nomeadamente, a de 2014 para a de 2018, o PSDB saiu do mapa - se na de 2014 o seu candidato, Aécio Neves, obtivera quase 49% dos votos à segunda volta, na de 2018, o seu representante, Geraldo Alckmin, ficou abaixo de 5% e não passou da primeira. Quem disputou a eleição foram Fernando Haddad, pelo PT, e Jair Bolsonaro, pelo PSL.

O tecido político brasileiro, no entanto, manteve o essencial das suas características: de um lado, o PT, a esquerda, do outro, os anti-PT, outrora representados pelo moderado e republicano PSDB e, a partir daquele ano nas mãos no extremista de direita Bolsonaro. Como se Portugal - novamente grosso modo - passasse a ter como polos o PS e o Chega, sem espaço para o moderado e republicano PSD.

De 2018 para cá, o PSDB viveu, compreensivelmente, no divã do psicanalista. Estamos mais próximos do PT e de Lula, as nossas némesis do passado? Ou do bolsonarismo, boçal e radical?

Como Bolsonaro revelou, além de tiques autoritários, uma incompetência de proporções bíblicas, Cardoso e os outros barões do PSDB entenderam que na segunda volta de 2022 Lula era a solução - ou, pelo menos, o mal menor.

Lula percebera o movimento por antecipação e, para matar à nascença uma eventual terceira via, chamou para seu candidato a vice Geraldo Alckmin, outro barão do PSDB, logo em dezembro de 2021.

Ao longo da campanha da segunda volta, Cardoso pediu duas vezes voto em Lula. Simone Tebet, a candidata do MDB, apoiada pelo PSDB na primeira volta, empenhou-se de corpo e alma na candidatura do antigo presidente. E mais membros do baronato, como José Serra, Tasso Jereissati ou Aloysio Nunes, cantaram o hino "Lula Lá".

Entretanto, a ala política, vista ainda com desconfiança pelo eleitorado no pós-Lava Jato, precisava vir acompanhada da insuspeita ala económica: todos os "pais do real", ou seja, os responsáveis sob a liderança de Cardoso, pela estabilização definitiva da moeda e da economia no Brasil, nomeadamente, Pérsio Árida, Pedro Malan, Edmar Bacha e Armínio Fraga, declararam voto no antigo presidente, sindicalista e metalúrgico.

Em nome da normalidade institucional, o melhor do centro-direita juntou-se ao melhor do centro-esquerda numa espécie de seleção nacional brasileira.

Lula, o mais popular político do Brasil e da América Latina, pode gabar-se de ser o treinador dessa seleção. Mas não devemos esquecer a contribuição de Bolsonaro - a seleção não teria sido possível de se unir, não fossem as suas colossais incompetência e perversidade.