A sombria realidade do emprego jovem

Dois estudos recentes dão-nos conta da sombria realidade do emprego jovem em Portugal. O Livro Branco Mais e Melhores Empregos para os Jovens, coordenado pela Fundação José Neves, indica que, em 2020, cerca de 74% dos jovens entre os 25 e os 30 anos a trabalhar em Portugal tinham um contrato a prazo (a média da UE é de 36,7%). Acresce que mais de 30% dos jovens portugueses são considerados sobrequalificados para a função que exercem.

Já o estudo Êxodo de Competências e Mobilidade Académica de Portugal para a Europa, liderado pelo Instituto de Educação da U.Lisboa, revelou que os portugueses com habilitações superiores que emigram chegam a ganhar três vezes mais nos países de acolhimento. 70% recebiam menos de mil euros em Portugal e lá fora auferem 2 a 3 mil euros. Refira-se que este estudo envolveu os jovens qualificados que emigraram para a Europa, os quais representam um quarto dos portugueses que deixaram o país na última década.

Por estes estudos se percebe que o emprego jovem em Portugal é mal remunerado, de baixa qualidade e pouco estável. Circunstância que potencia a emigração de recursos qualificados, leva a um subaproveitamento de competências e põe em causa a qualidade de vida, a realização profissional e a cidadania plena dos jovens portugueses. Além, claro, de comprometer o desenvolvimento do país, tanto mais que Portugal se debate com um défice de potencial humano e está num processo de envelhecimento acelerado.

Sabemos que vai ser difícil às empresas atualizarem os salários acima da taxa de inflação, dado o contexto económico atual. Na ressaca da pandemia e com toda a instabilidade decorrente do conflito na Ucrânia, a generalidade das empresas não dispõe de solidez financeira para melhorar substantivamente as remunerações, situação agravada pela pesada carga fiscal sobre o tecido produtivo.

Mas há que definir, quer nas empresas quer no governo, estratégias alternativas para fixar talento e garantir o bem-estar profissional e pessoal dos jovens. No caso das empresas, estou a pensar, por exemplo, em teletrabalho, flexibilidade laboral, redução de horários, dias extra de férias, bónus, prémios de produtividade e assiduidade...

Já o governo deve implementar políticas de longo prazo para melhorar o emprego jovem, o que pode passar por novas modalidades contratuais, incentivos à contratação, redução fiscal sobre o trabalho e mais formação profissional.



Presidente da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários