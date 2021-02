A sua casa está suficientemente limpa?

Provavelmente não está e a culpa não será sua. Acontece que, a maioria dos produtos disponíveis nos super e hipermercados, só têm um objetivo: o maior lucro possível.

As nossas casas são, acima de tudo, o nosso porto seguro, o nosso abrigo e onde passamos mais tempo, seja a descansar, a trabalhar ou a fazer a nossa higiene. É um local que se quer limpo e desinfetado. Essa necessidade leva-nos a tentar encontrar os produtos certos para o fazer, com um bom preço e que de preferência não nos "arranquem" uma mão.

Hoje em dia, vamos a uma grande superfície comercial e somos bombardeados com mil e uma alternativas, mil e uma cores e mil e uma bisnagas, todas com promessas de serem as melhores, matarem 99,9% dos malfeitores e de serem melhores que as do lado. Basicamente o que acontece é que a grande maioria desses produtos são feitos de compostos baratos, pouco amigos do ambiente e visam apenas ter o mais baixo custo possível para que, quem vende, possa maximizar o seu lucro.

A grande maioria destes produtos vêm já prontos a utilizar, ou seja, vêm na diluição pré-definida pelo fabricante e dão zero de flexibilidade ao utilizador para adaptar às suas necessidades. Se os consumidores forem calcular o preço por litro pronto a utilizar, são produtos que dificilmente conseguem ter um valor abaixo de 1€/Litro. Isto é simplesmente um balúrdio, acreditem. A somar a isto, a maioria destes produtos não permitem ao consumidor adaptar a diluição às características dos materiais da sua casa e suas especifícidades. Exatamente por serem produtos prontos a utilizar, acresce o enorme consumo de plásticos, seja em garrafas ou pistolas pulverizadoras, que causam um impacto muito negativo ao planeta.

Então, chegamos a uma questão...O que comprar para garantir preços baixos, flexibilidade na utilização, qualidade, garantia e pouco impacto ambiental?

Em primeiro lugar, há que mudar o mindset e pensar que, comprar produtos de limpeza e desinfeção para as nossas casas, carece de uma escolha ponderada. Não podemos estar a escolher algo tão importante, nos dois ou três minutos que estamos no corredor dos produtos de limpeza, comprando provavelmente aquele que está na prateleira do meio que é, segundo os estudos, a prateleira com maior volume de vendas e onde todas as marcas querem estar.

Ou seja, se queremos desinfetantes que nos dêem garantias, se temos diversos tipos de pavimentos e precisamos de uma solução única, se queremos um produto mais específico para desinfetar as nossas roupas e máscaras depois de chegar da rua, etc, precisamos de escolher bem a marca com que nos identificamos e de preferência com provas dadas no sector da tecnologia química.

As compras mais ponderadas que podemos fazer, são aquelas feitas no conforto da nossa casa ou escritório, com o nosso portátil ou smartphone na mão e com tempo para pensar bem onde investir o nosso dinheiro para garantir uma casa limpa e segura.

O mercado está a caminhar a passos largos para a adopção massiva do e-commerce, em todos os sectores e este não é excepção. O próprio comportamento do consumidor está a mudar a uma velocidade vertiginosa, mesmo em relação ao retalho tradicional. Hoje, verifica-se que o consumidor para além de muito mais exigente, informa-se, estuda, analisa e prefere adquirir determinados produtos junto de marcas especializadas.

Existem vários exemplos, e um deles é para produtos como a carne e o peixe, há uma "onda" cada vez mais crescente de pessoas que não adquirem estes produtos em supermercado, mas sim num talho gourmet ou na peixaria da praça com peixe acabado de chegar. O mesmo está a acontecer com os produtos de limpeza e desinfeção. As pessoas, e muito devido à recente pandemia, querem outro nível de garantias que os produtos "99,9%" não lhes dão. Por serem mais exigentes, querem soluções mais ágeis, de maior qualidade, com menos plástico à mistura e mesmo com tudo isto, o preço é em quase, em 100% dos casos, muito menor que os produtos ditos de supermercado.

Como é possível pagar mais e gastar menos?

Lembrem-se sempre, o custo a calcular é o custo do produto pronto aplicar. Ou seja, se comprar um produto concentrado, calcule sempre o preço da dose de produto diluído em 1L de água e vai ficar muito surpreendido. Produtos concentrados têm custos de cêntimos por litro pronto a aplicar, muito menores que os euros que gastamos em produtos mais generalistas como, 750ml de um limpa vidros, desengordurante ou limpa wc"s. Façam as contas e pouparão centenas de euros por ano, tudo isto com produtos de qualidade superior, que permitem adaptar as diluições às suas necessidades, ocupando menos espaço de armazenagem e com isto ajudando em muito o planeta. Faça as suas pesquisas sobre as marcas, estude os produtos, porque é esse empenho que fará a diferença entre ter uma casa limpa e desinfetada com pouco dinheiro ou pouco limpa a gastar muito dinheiro.

*CEO da INOKEM