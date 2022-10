A sua casa não é tão inteligente como pensa

Imaginemos: estamos muito longe de casa, a beber uma bebida numa praia longínqua e um pensamento interrompe-nos: "Será que desliguei o aquecimento antes de vir de férias?". Basta verificar rapidamente na aplicação para nos descansar. "Está tudo bem. De volta aos cocktails."

A casa moderna dificilmente poderia ser mais inteligente, certo? Como adoramos os seus benefícios, desde câmaras que nos permitem acesso às nossas casas até às luzes controladas por voz, quase todos os dispositivos em casa parecem ter-se tornado inteligentes: fechaduras, campainhas, tomadas, detetores de fumo, colunas e até a velha máquina de lavar roupa.

Na verdade, até mesmo a casa mais inteligente pode ser ainda mais inteligente.

Inteligente por dentro e por fora

Atualmente, os dispositivos inteligentes à volta das nossas casas estão a "falar" uns com os outros de uma forma maioritariamente insular, dentro dos pequenos ecossistemas que temos instalados em casa.

Vejamos a forma como gerimos a utilização de energia em casa, um tema muito debatido hoje em dia. Podemos programar dispositivos como aparelhos de ar condicionado, aquecedores e luzes para respeitarem uma rotina, ou mesmo fazê-los desligar e ligar de acordo com a divisão em que nos encontramos. No entanto, o que tornaria as coisas muito mais inteligentes e eficientes seria se as nossas casas pudessem automaticamente decidir exatamente quando reduzir o consumo de energia para alimentar estes dispositivos, quando armazená-la e até mesmo quando a vender de volta à rede com base no que se passa tanto dentro como fora das nossas casas. Esta capacidade torna-se ainda mais útil agora que as nossas casas podem tirar partido de tecnologias como painéis solares e unidades de armazenamento de baterias, que se estão a tornar mais acessíveis e menos dispendiosas.

Nesta casa mais inteligente do futuro próximo, um "Sistema de Gestão de Energia Residencial" central passará a ser o nosso melhor amigo no que toca à gestão de energia e eficiência do seu lar. Um dispositivo destes comunicará com a rede energética e tomará decisões sobre o armazenamento, a venda ou utilização de energia com base em tarifas específicas a qualquer altura do dia, os perfis de consumo de energia dos nossos dispositivos inteligentes, a capacidade de produção de energia em tempo real de dispositivos como os nossos painéis solares e as exigências energéticas dos nossos estilos de vida. Os nossos dispositivos inteligentes já não estão isolados ou limitados a falar uns com os outros dentro das quatro paredes das nossas casas. Pelo contrário, fazem parte de casas mais inteligentes que se podem adaptar automaticamente ao que se passa no exterior, reagindo a situações como as exigências em tempo real da rede energética.

Construir um Futuro Mais Inteligente

Quão longe estamos desta realidade? Não tão longe como seria de esperar. Para que uma casa se torne verdadeiramente inteligente na forma como utiliza energia, dispositivos inteligentes maiores como painéis solares e unidades de armazenamento de baterias terão de se tornar tão comuns como dispositivos mais pequenos como câmaras, campainhas e colunas. Estes dispositivos de maior dimensão, muitas vezes mais económicos, são frequentemente incentivados por iniciativas financiadas pelo governo.

Uma vez que a casa esteja devidamente equipada, é fundamental assegurar que o seu Sistema de Gestão de Energia Residencial pode comunicar com dispositivos inteligentes grandes e pequenos e isto é mais difícil do que possa parecer. Porquê? Os padrões e protocolos de comunicação que cada dispositivo inteligente utiliza são muitas vezes incompatíveis. Algumas infraestruturas comerciais já utilizam tecnologia à medida para contornar este problema, mas para torná-la acessível para as nossas casas, é necessário uma solução mais económica e universal, que possa adaptar-se a todo o tipo de propriedades, tanto novas como antigas. A resposta aqui é um software inteligente que se encontra no núcleo do sistema de gestão de energia, permitindo-lhe comunicar sem problemas tanto com os dispositivos inteligentes à volta das nossas casas como com outros elementos como a rede de energia fora dela. A boa notícia é que esta tecnologia surgiu recentemente, com o projeto Connecta-X da Critical Software.

Para tirar o máximo partido das poupanças de custos oferecidas por uma gestão mais inteligente da energia, precisaríamos também de subscrever as tarifas bi-horárias. Estas tarifas funcionam com base em custos variáveis ao longo do dia e recompensam-nos por consumirmos energia quando a procura é mais baixa. À medida que as nossas casas se tornam mais inteligentes, podemos esperar que estas tarifas se tornem cada vez mais comuns. Estudos já demonstraram reduções de 15-25% no consumo de energia em casas subscritas a tarifas bi-horárias e podemos esperar uma poupança ainda maior numa casa com um sistema de gestão de energia inteligente instalado.

Neste caso, o que é bom para nós e para a nossa casa também é bom para o mundo à nossa volta e quando as casas se tornam inteligentes, otimizam automaticamente a nossa utilização de energia e reduzem as nossas contas no final do mês. Além disso, a sua comunicação à rede também dará às empresas de energia o poder de antecipar melhor as exigências de consumo, reduzindo a probabilidade de haver cortes de energia. A otimização energética também beneficia naturalmente o ambiente, algo que só continuará a melhorar à medida que as nossas casas se tornarem mais inteligentes na "compreensão" não só do que está a acontecer dentro, mas também fora delas. Nessa altura, as casas inteligentes estarão a fazer jus ao seu nome.

Charles Vertigen, Business Development Director da Critical Software