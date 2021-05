A sua organização está a tirar partido das mudanças que realizou por causa da pandemia?

Os últimos tempos foram, sem dúvida, muito complexos e representaram inúmeras mudanças a nível pessoal, mas também empresarial. Face a estas mudanças, as organizações implementaram diversas medidas permitindo a continuação da atividade neste novo contexto.

O trabalho remoto passou a ser uma realidade, a presença online com canal de vendas tornou-se essencial e, com esta situação, digitalizaram-se e distribuíram-se processos. Estas mudanças requereram um enorme esforço de adaptação, na medida em que foram ações transversais, refletindo-se internamente nas equipas, mas também na relação com clientes e fornecedores. Como consequência, a transformação digital, que já estava em curso, foi acelerada.

Mas será que já estamos no fim do processo ou ainda há algo mais a fazer? Com o desconfinamento em progresso e com a expectativa de atingir em breve uma larga faixa da população vacinada, as organizações começam a considerar o regresso a uma nova normalidade. Será, com toda a certeza, "nova" porque não voltaremos ao ponto de partida. O impacto social e até digital foi tão grande que haverá, com certeza, mudanças. Num curto espaço de tempo, passámos, assim, por alterações substanciais que têm impacto nos negócios, sendo previsível que estas continuem, ainda que de forma menos disruptiva. Neste contexto, manter uma gestão empírica baseada apenas no know-how não é suficiente. Estamos em constante evolução e é difícil estabelecer referências com base no passado. Isto significa que precisamos de mais e melhores mecanismos para lidar com a incerteza e suportar os processos de decisão.

É neste contexto que a análise de dados, como forma sistemática de recolher indicadores e permitir a sua análise, assume uma importância extrema. A utilização da análise de dados com vista ao suporte dos processos de tomada de decisão é a única forma de reduzir a incerteza, permitindo combinar o conhecimento de negócio com factos que refletem a situação atual e os resultados obtidos. Além disso, a digitalização dos processos operacionais trouxe ainda mais dados que podem ser analisados, existindo um maior detalhe disponível. Assim, esta é uma segunda etapa essencial na transformação digital que já estava em curso, mas que foi fortemente impulsionada por toda a situação pandémica. É essencial que as empresas tirem o máximo partido dos dados recolhidos e que utilizem essa informação a seu favor.

A sistematização associada à análise de dados requer estabelecer um consenso sobre o que cada indicador significa e como deve ser calculado, sendo que as ferramentas que estão hoje em dia disponíveis facilitam muito a sua implementação e, portanto, este processo pode focar-se no essencial. Este simples facto já permite mudar a discussão de porque é que cada um dos intervenientes apresenta valores diferentes para o mesmo indicador e para explicar porque é que o valor de determinado indicador está mais alto ou baixo.

Ultrapassada esta etapa, a forma de cálculo é estabilizada, permitindo estabelecer séries temporais que possibilitam analisar de forma relativa a evolução dos indicadores. Num contexto de incerteza, ter este mecanismo disponível é crítico na medida em que podemos não saber de imediato se estamos a atingir o objetivo final, mas, ao aplicar esta análise sobre indicadores de curto prazo ao longo do tempo, sabemos se estamos a melhorar ou não. É desta forma possível ir afinando as medidas a tomar e até percecionar de forma antecipada alterações no contexto, permitindo ganhar tempo para as próximas ações a tomar - e elas irão com certeza ser necessárias.

Por outro lado, a disponibilização dos indicadores pode também ter um impacto mais estratégico, ao permitir que os diversos intervenientes tenham acesso a esta informação, passando a ser possível que a explorem de forma autónoma. O acesso à informação democratiza-se e, através da exploração dos indicadores, é potenciada a identificação de novos padrões, dando pistas de como poderão ser endereçados no futuro ou até promovendo a inovação.

Mesmo num contexto de incerteza como o que vivemos atualmente, algo é certo: a aceleração da transformação digital veio para ficar. Olhar para este tema apenas do ponto de vista operacional, esquecendo a análise de dados, é efetuar a etapa mais complexa do processo para depois só tirar partido de forma parcial das inúmeras vantagens que lhe estão associadas. É, por isso, urgente estabelecer uma iniciativa de análise de dados e garantir a sua democratização nas organizações. Só assim as organizações poderão tirar mais partido das vantagens que a tecnologia pode oferecer.

Ricardo Pires, Partner & Business Intelligence Lead - Xpand IT