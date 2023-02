A sustentabilidade deve estar no ADN da empresa

No âmbito do primeiro relatório do Observatório dos Objetivos Desenvolvimento Sustentável (ODS), desenvolvido pelo Center for Responsible Business & Leadership da Católica Lisbon, apenas 18,3% das grandes empresas e 6,8% das PME avaliadas afirmaram que os ODS guiam a sua atividade. Para uma empresa ser verde, não é suficiente ter apenas um departamento dedicado para tal. A sustentabilidade é um assunto urgente e que deve ser tido em conta em todas as vertentes da empresa.

Quando dizemos que a sustentabilidade é intrínseca ao ADN de uma empresa, estamos a afirmar que a totalidade das atividades está formulada a fim de respeitar ao máximo o meio ambiente, focadas em reduzir a pegada de carbono deixada pelas mesmas e que se sustentem no longo prazo nas comunidades em que estão inseridas. A Xerox, por exemplo, ao assumir um esforço para conservar o meio ambiente e assegurar a saúde e segurança dos colaboradores e da comunidade local, compromete-se à meta de impacto zero até 2040, dez anos antes da meta estabelecida pela Organização das Nações Unidas.

O objetivo de impacto zero baseia-se na eficiência energética, otimização de processos, economia circular e fabricação com baixas pegadas de carbono e, como já mencionado, depende do esforço e motivação de uma pluralidade de atores.

Para garantir um menor impacto no meio ambiente, não é suficiente ter apenas um departamento dedicado para tal. A sustentabilidade deve ser inerente em todas as vertentes da empresa para alcançar as medidas de desenvolvimento sustentável. É preciso que haja reconhecimento e cooperação entre todos os stakeholders, sejam colaboradores, investidores, fornecedores ou clientes, em relação a esta matéria.

Para que uma empresa possa mesmo dizer que é sustentável é preciso haver uma sensibilização dos parceiros e clientes para eles que partilhem da mesma "mentalidade verde" e, deste modo, mitigar processos que não estejam em conformidade com os objetivos sustentáveis. Os clientes, por exemplo, mostram-se cada vez mais preocupados em relação às atitudes e hábitos que podem adotar para preservar o meio ambiente - e é tarefa das empresas fornecer soluções inovadoras que permitam que os seus clientes sejam mais sustentáveis.

Uma maneira de assegurar que estes processos seguem as diretrizes sustentáveis são as certificações. Um grande passo em frente, dado pela Xerox neste sentido, foi a gratificação, pela segunda vez consecutiva, com o prémio Energy Star 2022 Partner of the Year. Com a certificação Energy Star, há a garantia de que os produtos da empresa estão de acordo com diversos requisitos impostos pelo selo de sustentabilidade.

As empresas devem não só fornecer soluções ecológicas, como também adotá-las no próprio ambiente de trabalho, seja na produção ou no dia-a-dia dos colaboradores. É essencial que haja um esforço por parte das empresas para diminuir o impacto na comunidade local, a partir da redução da utilização de plástico e papel nos seus processos, adoção de técnicas voltadas à eficiência energética, bem como otimização dos processos e garantia de uma fabricação com a menor pegada de carbono possível.

Sandra Andrade, Marketing and Communicate Manager da Xerox Portugal.