A sustentabilidade, o curto, médio e longo prazo e a gestão

A sustentabilidade e os temas afins marcam a agenda atual a nível global, tendo, finalmente, extravasado o domínio das organizações de natureza institucional e fazendo parte agora da agenda dos gestores empresariais. Desde empresas startups, às grandes corporações, desde os setores tecnológicos, aos setores mais tradicionais, o tema disseminou-se um pouco por todo o mundo.

Quase em jeito de manifesto, muitos CEO expressam agora o seu modelo de negócio focado no propósito, na criação de valor a longo prazo e no impacto junto de diversos stakeholders – investidores, colaboradores, fornecedores, clientes e comunidade em geral. Esta é por muitos reconhecida como a nova forma de gestão do século XXI: o foco no longo prazo, abordando os desafios alargados da sociedade, resultará em mais prosperidade e sustentabilidade, tanto para as empresas, como para a sociedade.

Manuel Ferreira de Oliveira, que nos deixou recentemente, lecionava no MBA Executivo da Porto Business School a disciplina Building Effective Organisations. Para objetivos da disciplina definiu o seguinte: fornecer uma visão abrangente sobre a gestão em situações de complexidade. Providenciar ferramentas e técnicas para criar oportunidades de negócio, em ambientes de mudança rápida, a partir de experiências de crescimento, expansão e sustentabilidade do negócio numa perspetiva de mudança estratégica. Conduzir a um novo pensamento sobre estratégia – aquele que reconhece a necessidade de líderes centrados na criação de organizações eficazes.

Foi um privilégio tê-lo connosco na nossa Escola. Um visionário da gestão, um precursor, ao longo do seu percurso profissional e académico, de todas aquelas práticas, agora tidas como modernas e de vanguarda. Um privilégio poder contar com os seus ensinamentos. Um professor de gestão e da vida. Obrigada, Professor.

Associate dean da Porto Business School