A TAP, o luxo e o custo de uma companhia de bandeira

Entre as razões maiores para justificar a intervenção na TAP, o governo incluiu a sua natureza de empresa estratégica no apoio à economia e ao emprego e de “companhia de bandeira”, obrigada a servir a população das ilhas, as comunidades portuguesas, os destinos de emigração e os territórios com os quais temos ligações históricas, como os PALOP.

Da tão minuciosa justificação poderá deduzir-se que outras companhias não explorariam essas rotas, por não rentáveis, cabendo então à TAP suportar um ónus que, extravasando razões de natureza empresarial, apenas seria acolhido por motivos de serviço público. Inadvertidamente ou não, ficou assim exposta a ambiguidade da TAP, com uma dupla natureza de empresa comercial e de serviço público.

A ser assim, se se continuar a exigir que esse serviço leve a TAP a lugares nos quais outras companhias não estão interessadas ou fixe tarifas abaixo do preço de mercado ou se constitua como o garante de muita atividade económica e evite reestruturações causadoras de desemprego, serão necessárias continuadas intervenções como a presente, seja em termos de capital ou de subsídios.

Deste modo, e retirando os efeitos da covid, a intervenção não será mais do que uma evolução na continuidade e a mais sólida garantia de que nada de substancial se vai modificar na vida da empresa e na sua desde sempre degradada situação financeira, a evidenciar que a tal natureza estratégica se tem sobreposto à gestão, ao seu dimensionamento e à escolha criteriosa das rotas.

Continuando então a impor-se à TAP a componente de serviço público, corolário da decisão de tomada da maioria do capital pelo Estado, é imperioso que a reestruturação anunciada delimite rigorosamente a esfera empresarial e a do serviço que lhe é fixado. Para tal, deverá o governo definir a extensão e o custo desse serviço, atribuindo-lhe as indemnizações compensatórias inerentes.

Só assim tudo fica claro: o Estado assume a natureza do serviço público que exige à empresa e paga-o, o contribuinte fica a saber quanto lhe custa anualmente e, simultaneamente, a TAP poderá comprovar eficiência na sua vertente comercial, apresentar resultados e remunerar o capital, justificando a sua existência.

De contrário, não se peça mais aos cidadãos o pagamento dos luxos políticos de manter uma empresa inviável.

António Pinho Cardão, economista