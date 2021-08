A tecnologia é a melhor arma contra o sobre-endividamento

Desde o início do ano, vários países europeus têm vindo a observar cuidadosamente a evolução financeira dos cidadãos, com o principal objetivo de estarem em alerta para o sobre-endividamento. A principal constatação é surpreendente à primeira vista: a crise da Covid não teve um impacto negativo nas finanças domésticas. No entanto, devemos ter cuidado para não declarar a vitória demasiado depressa: a provável chegada do desemprego pode muito bem fazer com que a situação mude.

Neste cenário, os bancos e instituições de crédito são donos de uma grande responsabilidade: ajudar a economia a retomar o crescimento, mas sem alimentar o risco de insucesso empresarial e de sobre-endividamento individual. Mas esta é uma missão difícil de concretizar, uma vez que o acesso ao histórico financeiro das pessoas continuar a ser impossibilitado, pelo que uma instituição não consegue aceder a todos os créditos contraídos e pendentes de uma determinada pessoa - algo que é obrigatório e imposto pela Segunda Diretiva Europeia de Serviços de Pagamento (PSD2) - impossibilitando assim uma análise completa, profunda e transparente do histórico financeiro do requerente.

Poder-se-ia arranjar diferentes explicações para o facto da PSD2 ainda não ser vivida em pleno em Portugal, desde a predominância de grandes atores no setor bancário, que tentam bloquear a entrada de novos atores no setor, como as fintechs. Mas mais importante do que estar focado no problema, é estar focado nos enormes benefícios da diretiva, que pode ajudar de forma real e concreta o bolso de cada português, prevenindo o sobre-endividamento.

Um mercado que não evolui tecnologicamente e que fica estagnado por teimosia só prejudica o consumidor, ou seja, todos os que têm projetos que precisam de financiamento, mas cujos pedidos de crédito são como uma corrida de obstáculos. O que acontece atualmente é que algumas pessoas (especialmente os jovens, ou os mais velhos) são excluídas do crédito, mesmo que sejam perfeitamente elegíveis. Outros até podem ter acesso ao crédito, mas muitas vezes a taxas demasiado altas e que podem nem estar em condições de reembolsarem esse financiamento de forma confortável e sem um esforço elevado. Resumindo, a situação atual impede que a maioria dos consumidores beneficie de créditos responsáveis e com boas condições.

PSD2, a melhor arma contra o sobre-endividamento

A entrada em vigor da PSD2 abre um mundo de possibilidades. Antes, o histórico das transações bancárias de um indivíduo era considerado propriedade do banco onde tinha a sua conta. Hoje, o consumidor é dono da sua própria informação, podendo partilhá-la livre e automaticamente com a instituição à qual está a solicitar um crédito.

A instituição tem acesso às despesas reais do requerente do empréstimo, podendo assim reproduzir as vantagens do processo de forma mais exaustiva, verificando, por exemplo, se as rendas do requerente foram declaradas pelo seu justo valor. Ao ir ainda mais longe, pode mesmo ajudar o indivíduo na gestão das suas despesas correntes e fazer recomendações personalizadas. Este "coaching financeiro", que permite poupar dinheiro e limpar as contas, é uma ferramenta essencial para a educação financeira, e é por isso que a PSD2 é uma arma fatal contra o sobre-endividamento.

Equilibrar o mercado a favor do consumidor

Mas para aproveitarmos ao máximo todo o potencial da nova diretiva europeia, é preciso sabermos explorar e analisar os dados a que ela nos permite aceder e, por isso, temos de contar com a tecnologia: dois pilares nos quais os atores tradicionais do setor financeiro não estão particularmente avançados, mas fintechs como a Younited sabem fazê-lo bem. Em pleno século XXI, para se ter sucesso no setor financeiro, não basta conhecê-lo bem, mas é essencial ter a capacidade analítica e tecnológica para fornecer soluções de forma ágil, rápida, transparente e diretamente relacionada com a necessidade individual do consumidor. As fintechs aliam estas duas realidades de forma ímpar, ao trabalhar com as mais recentes tecnologias, como a inteligência artificial por exemplo, para uma verdadeira disrupção e evolução do setor financeiro. O acesso à informação bancária é finalmente uma oportunidade para redefinir os padrões do setor a favor da evolução tecnológica e social, abrindo um mercado onde a concorrência estimula a inovação e obriga cada um dos players a dar finalmente prioridade aos interesses do consumidor.

Graças à PSD2, as pessoas que antes eram automaticamente excluídas do acesso ao crédito passam finalmente a ter um acesso mais seguro, porque os atuais métodos de pontuação permitem identificar melhor os perfis vulneráveis. Quanto mais profunda for a análise de risco, mais alinhados ficam os preços com os perfis dos subscritores.

Os próprios consumidores pedem esta opção, pois nos países onde a PSD2 já está totalmente transposta, a partilha automática da informação é escolhida por uma larguíssima maioria de entre 60% a 90% dos pedidos de crédito. O próximo passo é vivermos a plenitude da nova diretiva noutros países, permitindo que os consumidores possam partilhar o seu histórico bancário de forma fluida, para que possamos todos remar na direção de um mercado financeiro mais transparente, seguro, educativo e focado no consumidor.