A transformação digital no combate ao crime financeiro

A adoção de transformação digital é o processo de inovação, não apenas por meio da tecnologia, mas também pela mudança no pensamento e da cultura empresarial. Esta evolução tecnológica, trata-se de um projeto a longo prazo e contínuo, mas que permitirá às organizações alcançar os objetivos no que ao combate do crime financeiro diz respeito.

Essa evolução tem como objetivo a otimização do negócio, melhorando a experiência de todos aqueles que se relacionam com as organizações, sejam colaboradores, fornecedores, parceiros ou clientes, e sempre colocando o consumidor como o centro do negócio.

Assim, a transformação digital contribui para a construção de uma rede eficiente e sustentável, com maior capacidade de produção, melhores processos e resultados cada vez mais amplos e é também considerada como um princípio fundamental de combate ao crime financeiro.

Existe um forte apelo de clientes, reguladores, acionistas e sociedade em geral para que os líderes empresariais e conselhos de administração procurem de forma proativa estratégias eficazes para proteger as suas organizações de crimes financeiros, tanto de perda monetária como de perda reputacional.

Não existe uma definição única de crime financeiro. Lavagem de dinheiro, suborno, corrupção, crimes cibernéticos, manipulação de receitas de atos ilícitos, abuso nos mercados financeiros e fraude contábil e fiscal são considerados crimes financeiros. A lista é interminável e está em constante mutação.

As motivações para o crime financeiro são simples de explicar, se tomarmos a lavagem de dinheiro como exemplo, o criminoso é movido pela necessidade de se ligar ao sistema financeiro para "lavar" o produto do crime. Ele irá sempre procurar o caminho mais fácil e com o menor risco, geralmente recorrendo à tecnologia existente para conseguir de forma célere e eficiente maximizar o número de transações efetuadas de forma a aumentar o volume de receitas ilícitas que passam a integrar o sistema, sem que seja possível detetar a sua fonte.

A verdadeira questão do crime financeiro é que as organizações não se encontram preparadas para monitorizar atividades ilícitas em larga escala ou tem a capacidade de se adaptar de forma célere aos novos esquemas criados diariamente de forma criativa pelas organizações criminosas. Desta forma, o uso de tecnologia no combate ao crime financeiro ajuda a reduzir e otimizar processos manuais e/ou duplicados, bem como ajuda à redução do número de recursos humanos necessários para controlar este tipo atividades, sendo assim possível às organizações ganharem mais controle sobre este tipo de crime digital.

Na EY acreditamos que a adoção de tecnologia no combate ao crime financeiro é imprescindível para criar um mundo mais justo e transparente, continuamos, portanto, a ajudar de forma incansável a combater o crime financeiro lado-a-lado com os nossos

clientes. Temos uma equipa multidisciplinar com especialistas que vão desde a tecnologia até aos mais ínfimos conhecimentos sobre como evitar o crime financeiro, sendo que o principal foco é ajudar organizações a terem integridade, transparência e sofisticação para combater este tipo de crime que se encontra em ascensão por todo o mundo.

João Pestana Pires, Senior Manager EY, Technology Consulting Financial Services e João Sequeira, Associate Partner EY, Technology Consulting Financial Services.