A urgente necessidade de pensar sustentabilidade de forma sistémica

O mundo enfrenta vários problemas críticos, todos eles inter-relacionados, tais como alterações climáticas, poluição, perda de biodiversidade, secas e desertificação, incêndios dramáticos, intolerância e pobreza. Mais recentemente, fomos abalados não só pela pandemia covid-19, mas também pela guerra na Ucrânia. A pandemia, que ainda não terminou, considerando os bloqueios recorrentes que ocorrem na China e as potenciais novas variantes do vírus, expôs a fragilidade do nosso sistema económico ao perturbar significativamente as cadeias de abastecimento. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia mostrou como a dependência de combustíveis fósseis é prejudicial à prosperidade social e económica de todo o mundo.

Nos dois casos, constatamos que a dependência excessiva de centros de produção no estrangeiro longínquo coloca em causa a segurança do abastecimento, uma vez que conduz à escassez de mercadorias, resultando em volatilidade de preços, inflação elevada, e desordem social - que a guerra apenas veio exacerbar. Assim, torna-se necessário construir um sistema mais resiliente, com um maior enfoque nos recursos adquiridos a nível interno, exigindo uma abordagem e um modo de vida muito diferentes.

A atual crise está a oferecer-nos a oportunidade de redesenhar um sistema económico que não dá respostas robustas e sustentáveis. A humanidade não pode manter práticas com elevado impacto negativo a nível social e ambiental. É certo que a União Europeia está a elevar a fasquia ao impor novos regulamentos que obrigam as empresas a reduzir as suas emissões de gases de efeito de estufa a zero. Sendo muito importante, tal não é suficiente. A sustentabilidade está concentrada em fazer "menos mal", quer através da redução das emissões, quer utilizando menos energia - tudo endereçado de forma muito espartilhada. É necessário ir mais além, restaurar o nosso planeta ao seu potencial natural, combinando estes elementos com o pensamento regenerativo, recorrendo a pensamento holístico. O desafio do nosso tempo é compreender como tirar partido deste impulso, para construir uma nova economia global mais inclusiva e estável.

Para tal, é necessário implementar mudanças a todos os níveis, que vão desde os sectores cívicos e públicos, passando pelas empresas e envolvendo as escolas e universidades.

As empresas necessitarão de uma nova abordagem para navegarem através de uma enorme incerteza e complexidade, e dentro das restrições ambientais - passando da filosofia do take-make-waste para novos paradigmas ambientais, sociais e económicos. Em complemento, o sistema educativo, que atualmente carece de literacia em sustentabilidade, deve equipar as gerações mais jovens com o conhecimento e as competências transdisciplinares necessárias para moldar um futuro sustentável, uma vez que estas serão responsáveis pela resolução de alguns dos desafios mais prementes jamais enfrentados.

Uma linha de pensamento recente no campo da economia, que surge como base para um pensamento articulado e sistémico da sustentabilidade em sentido profundo, é o da economia regenerativa, a qual defende a utilização de uma metodologia assente em sistemas vivos (living systems, em gíria anglo-saxónica) para o redesenho dos modelos económicos, com o objetivo último de que a prosperidade a longo prazo, a dignidade humana, a equidade social, e o bem-estar global possam ser sustentados de forma viável a partir das comunidades locais e por todo o mundo. Esta linha de pensamento advoga que o crescimento económico exponencial e indiferenciado não permite atingir prosperidade a longo prazo, apresentando-se como uma forma alternativa de pensar a economia e de dar respostas efetivas a crises, tais como o aquecimento global e disparidades económicas extremas.

A ideia de que um negócio está envolvido pela sociedade, que esta última está envolvida pelo meio ambiente e que o sistema financeiro tem que estar ao serviço desse sistema interdependente, desempenha aqui um papel fundamental. Esta nova forma de ver a economia está alinhada com outras correntes de pensamento, tais como como o capitalismo natural, capitalismo sustentável, capitalismo consciente, economia circular, economias em equilíbrio, entre outras.

Não será o momento para tornar estes temas prioritários? Pode Portugal aproveitar este momento de mudança de paradigma de desenvolvimento e ir para a linha da frente?

Existe muito ainda a fazer nesta área. É neste contexto que, numa parceria estratégica entre a Universidade Católica Portuguesa, através das suas escolas Católica Porto Business School e Escola Superior de Biotecnologia, e a Planetiers New Generation, surge o INSURE.Hub (Innovation in Sustainability and Regeneration Hub), um hub potenciador de mudança. O ecossistema criado inclui membros do corpo docente da Universidade Católica Portuguesa, líderes de pensamento, investigadores e "practitioners" internacionais, empresários e suas equipas de gestão, organizações públicas e privadas - com o objetivo de promover soluções de negócio de âmbito circular, sustentável e regenerativo, potenciadas por tecnologias disruptivas. Defendemos o conhecimento transdisciplinar e holístico, aproximando a ciência e os negócios.

Adicionalmente, e com o objetivo de trazer os responsáveis pela mudança que está a ocorrer a nível internacional para debates e discussões aprofundadas e dar visibilidade às melhores práticas e estudos de casos internacionais na área da sustentabilidade e regeneração, a Universidade Católica Portuguesa associa-se uma vez mais como um dos parceiros do Planetiers World Gathering, e agora com ela o INSURE.Hub, cuja 2.ª edição que terá lugar de 24 a 26 de Outubro no Pavilhão Carlos Lopes e no Parque Eduardo VII, Lisboa, em formato presencial e online. Onde, além de grandes palestras e debates aprofundados sobre diversas temáticas aqui enunciadas, a Educação terá um papel muito relevante no processo de desenvolvimento do espírito empreendedor, circular, sustentável e regenerativo, de crianças e jovens.

João Pinto, professor de Finanças, Católica Porto Business School

António Vasconcelos, industry fellow, Católica Porto Business School