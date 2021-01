A venda das barragens não paga impostos?

É já sabido por todos que, no passado dia 17 de dezembro, numa transação económica complexa de "aparente" reestruturação empresarial, a EDP vendeu, a um consórcio liderado pela ENGIE, seis barragens com a autorização do Governo, através do Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC). Três dessas barragens, as mais produtivas, situam-se na empobrecida e desumanizada Terra de Miranda no Douro Internacional - Bemposta, Miranda e Picote. Só para ter uma ideia, durante o período de exploração das barragens, enquanto a EDP se engrandecia, extraindo mais de 5,5 mil milhões de euros, a Terra de Miranda viu diminuir a população local para menos de metade e a atividade produtiva ainda muito mais. Ao valor extraído, a EDP adicionou agora o encaixe financeiro de 2,2 mil milhões de Euros com o negócio da venda das barragens.

A exploração da água, transformada em riqueza, pela ação do homem, acabou por, ao longo do tempo, condenar uma Terra culturalmente rica, com uma língua própria, onde se situam os recursos hídricos mais produtivos do país, à pobreza e ao abandono, que definha e que acabará extinta se nada for, entretanto, feito. A população local não foi beneficiária da riqueza criada pelos seus recursos naturais nem de quaisquer investimentos produtivos e, muito menos, da riqueza que lhe tem sido extraída. Muito pelo contrário, os processos desencadeados na Terra de Miranda têm contribuído para deteriorar as condições de vida das populações, como patenteado pela dinâmica da população e da atividade produtiva local. Na contra-mão da riqueza extraída, encontra-se, pois, uma população cada vez mais velha, mais empobrecida e mais desumanamente abandonada.

Como qualquer transação económica paga impostos, estranha-se que, neste caso, aparentemente, não tenha havido qualquer contrapartida da EDP aos portugueses que, por isso, terão perdido centenas de milhões de euros que, consequentemente, a EDP ganhou. Enquanto qualquer português comum, por mais pobre que seja, paga impostos pelo que ganha, pelo que compra, pelo que vende, pelo que possui e até, muitas vezes, pelo que não possui, a poderosa EDP realizou um dos maiores e mais lucrativo negócio do século realizado em Portugal sem que tenha ou venha a ter que pagar impostos. Se assim for, o Governo torna-se "uma espécie de Robin Hood ao contrário". E o sistema fiscal que a Constituição estabelece, no artigo 103.º, que serve para redistribuir a riqueza dos mais ricos para os mais pobres, aqui serve exatamente para o contrário: aos cidadãos da Terra de Miranda e de Portugal inteiro são aparentemente retiradas receitas fiscais que um negócio normal pagaria, em benefício de uma das maiores empresas portuguesas que, ainda por cima, enriquece explorando recursos naturais numa espécie de monopólio/oligopólio.

No passado dia 28 de dezembro, o Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática, anunciou, em Miranda do Douro, que na transmissão de bens de domínio público hídrico não existem impostos como o IMI, imposto do Selo ou IMT, havendo um negócio "societário" através de uma concessão que é do Estado. Contudo, parece que esse "não" poderia vir a ser "sim" pois, paralelamente, numa aparente contradição, o Senhor Ministro também disse que a 20 de janeiro é que se saberia se seria pago o imposto do Selo. Deste modo, creio que todos interpretamos que o Senhor Ministro se teria articulado com a EDP para divulgar a informação quando terminasse o período de espera, comprometendo-se então a ter dado essa informação.

Neste momento são 11h50 de 5ª-feira, dia 21 de janeiro, e desconheço que algo tenha sido decidido sobre o pagamento do imposto do Selo. Do contrato de confiança das autoridades com as populações faz parte a transparência e, quanto mais errático for o processo, maior é a desconfiança. A este propósito, o MAAC, para além de ter aprovado previamente a realização do negócio, também interferiu no conteúdo do contrato e alterou a "configuração da operação", porque, como refere, por exemplo, o comunicado de 13 de novembro 2020, só autorizou a realização da venda porque impôs "a obrigação de se elaborarem, aprovarem e assinarem adendas aos contratos de concessão, contendo um conjunto de requisitos técnicos e obrigações".

Assim, as questões que globalmente se colocam são as seguintes. Qual é o valor da contrapartida financeira efetivamente exigida à EDP por conta da autorização da realização de um negócio que, não estando previsto no contrato inicial de concessão, a autorização do Estado proporciona ao concessionário a realização de uma valia adicional? Qual é o valor de IRC que a EDP vai pagar por efeito desta mais-valia? Qual é, efetivamente, o valor do imposto do Selo pago pela EDP, por efeito da cisão e da consequente transmissão (trespasse) da concessão a favor da empresa veículo, que constituiu para a realização do negócio? Qual é o valor do imposto do Selo a pagar pela ENGIE por efeito da fusão com aquela empresa veículo e da correspondente transmissão (trespasse) da concessão? O Senhor Ministro acautelou que o contrato de venda não contivesse cláusulas de planeamento fiscal tendentes a evitar o pagamento destes impostos? Se não acautelou, qual o racional para não ter feito?

A um político pede-se que seja capaz de corajosamente defender os interesses da população. Que governe para as populações e não para interesses instalados. Neste caso, seria de esperar que os impostos desta operação pudessem compensar, com atraso, o interior esquecido, extraído e sacrificado, e que pudessem ser cruciais para outros investimentos necessários ao desenvolvimento de Portugal. Esperamos, ansiosamente, que o Senhor Ministro e o Governo mostrem que este negócio não é nada daquilo que a todos parece ser.

Óscar Afonso, presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF) professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto