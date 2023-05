A vida imita a AR(TV)

Do mais ingénuo leitor ao mais sensato Homem não escapará a ousadia de se crer interessado no mais belo espetáculo que a democracia, hoje filmada em direto, ao vivo e a cores, lhe oferece: uma comissão parlamentar de inquérito.

Somando à sucessão de tantas outras comissões de inquérito que comummente versam sobre temas tão atuais e mediáticos, reunindo à volta da mesma mesa os mais astutos parlamentares e respetivos batalhões de assessoria, tendo por único e exclusivo alvo alguém que algo fez (ou deixou de fazer), quando por motivos não raras vezes óbvios não o deveria ter feito (ou vice-versa), resultando quase sempre num prejuízo para os cofres do Estado, valores que oscilam entre o desnecessariamente muito e o deveras bastante.

Ocupando-se os canais genéricos de televisão de outros temas da atualidade nacional, cabe à AR TV transmitir sessões plenárias, comissões de inquérito e, quem sabe um dia, transmitir o que o eleitor-telespectador quer verdadeiramente ver: a vida a acontecer. O padrão é comum e o guião é quase sempre o mesmo. A ousadia da imitação abunda no serviço público, como se de uma Praça da Alegria se tratasse entre as salas escolhidas para o efeito, por ventura escolhidas as mais singelas e estreitas de modo a que os intervenientes pareçam mais, maiores e mais argutos, saindo daí o fortalecimento da democracia representativa eleita em sufrágio universal. Deve ser isto o que falam quando descrevem os fenómenos da futebolização da justiça, da política e das outras coisas tão ou mais relevantes para o quotidiano do eleitor-telespectador.

Crendo reflexo da realidade, a arte nasce e é transmitida na AR TV. Sendo justa causa para todas as coisas, a televisão ajudará a formar opinião de quem diz ter razão quando A foi legalmente despedido, de quem considera B não padecer dos necessários padrões morais e éticos para o exercício do cargo que ocupa e que C é, como é sabido, o que todos sabem que C é.

Com efeito, decorrerá dos mais básicos princípios do Estado de Direito que os depoimentos aqui prestados por todas as pessoas de interesse são interessantes ao público-alvo que rejubilando perante os gigantes que tremem os sonham ver cair.

Ademais são colocadas à liça questões de premente relevância estatal - veja-se que no caso da audição da ex-gestora da TAP, a Eng.ª Alexandra Reis, foi inclusive questionada das relações familiares de um dos motoristas que lhe prestavam apoio diário, se delas tinha conhecimento, e se este foi ou não levado a crer que o seu posto de trabalho seria colocado em dúvida caso não se vacinasse contra o vírus da covid-19. Questões, melhor o dirá o leitor, de suma importância atendendo ao elemento histórico dos oras factos relatados e pouco ou nada enviesadas pelo populismo enviesado de um trauma (quase) ultrapassado.

Caído o pano e passadas horas perante a extenuante inquirição dos visados, que perspetivas e conclusões deverão assolar o eleitor-telespectador? Em que instâncias prevalecerão? Quais as cenas do próximo episódio? O Senhor Primeiro Ministro António Costa deu o mote "apure-se a verdade doa a quem doer". Enquanto esperamos pelos resultados, sobra a ânsia. A vida imita a arte, a AR TV imita a vida.

Diogo Ramos Pires, advogado e associado da PRA-Raposo, Sá Miranda & Associados