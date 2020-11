A vitória de Biden e a evaporação de Trump

Eram 8h30 da manhã em Los Angeles quando a CNN, que estava ligada quase de forma ininterrupta desde terça-feira, anunciou oficialmente a vitória de Joe Biden nas presidenciais norte-americanas.

As reacções sonoras foram imediatas: na vizinhança, pessoas batiam tachos e panelas à janela, condutores apitavam as buzinas, gritos e urras acordaram os que ainda dormiam neste Sábado histórico. Um dia, perguntaremos uns aos outros onde estavam e o que faziam quando Joe Biden derrotou Donald Trump. A sensação que tive, ao assistir à festa espontânea que se gerou em várias partes da cidade e ao ouvir o som incessante das buzinas, é que isto foi uma catarse colectiva. De certa forma, foi quase um exorcismo. E se Los Angeles celebrou como se fosse 1999, o resto do país também explodiu de alegria nas ruas.

O que aconteceu foi ainda mais notável porque é raro, senão mesmo inédito. Nas noites eleitorais há celebrações junto à sede de campanha, por exemplo, mas não há pessoas aos magotes em dezenas de cidades a abrirem espumante e a fazerem a dança do esquema. Ou a tornarem estações de serviço em block parties improvisadas.

Há nestas manifestações de alegria mais que a satisfação de ver o candidato preferido ganhar: é a sensação de que o país escapou ao míssil no último segundo. Que evitou mais quatro anos de caos e desespero. Que a resposta desatinada à covid-19 será corrigida. Que os direitos que foram sacados à força de grupos vulneráveis, como a comunidade LGBTQ, serão restituídos. Que os seguros de saúde não serão cancelados pela ameaça iminente ao Obamacare. Que o desmantelamento das protecções ambientais será revertido. Que haverá uma centelha de cooperação internacional e os Estados Unidos da América voltarão a ser aliados de confiança. Que os extremistas que se aproveitaram desta administração errática para executarem as suas agendas, como Stephen Miller, serão corridos da Casa Branca.

Um efeito extraordinário tornado evidente assim que Biden se tornou presidente-eleito foi a secundarização imediata de Trump. Chefes de estado por todo o mundo congratularam o democrata, expressando abertamente o regozijo pelo regresso dos Estados Unidos a uma percepção de normalidade. Os meios de comunicação que durante quatro anos tiveram cuidado e pisaram ovos em torno de Trump arrojaram-se a chamar mentiras às mentiras ditas por ele e até cortaram directos da Casa Branca, quando o ainda presidente fez alegações gravíssimas sobre o processo democrático. O Twitter obscureceu as tentativas de Trump de galvanizar os apoiantes para não aceitarem a derrota. Os comentadores televisivos encolheram os ombros e disseram que não era necessário Trump conceder para ser corrido da Casa Branca.

Ainda assim, apesar de uma vontade de metade do país de fazer evaporar o presidente antes sequer do final do mandato, existe também a noção de que muitos efeitos são permanentes. E que não será possível truncar o trumpismo do país mesmo depois de tirar os poderes a Trump. Há uma parte do eleitorado que é conservadora e tem preocupações reais: os impostos vão subir? O seguro de saúde vai ficar mais caro? Vão abrir as fronteiras a qualquer imigrante? Espera-se de uma administração Biden que faça regressar o bipartidarismo e um mínimo de senso comum que permita ultrapassar o caos do momento presente.

Mas é preciso atentar para a sedução continuada do populismo antagonista, que se aproveita dos agravos mais profundos de uma parte da população. Vê-se isso pela quantidade de candidatos que acreditam nas conspirações QAnon e foram eleitos para o congresso. Vê-se isso pela quantidade de pessoas - que noutras esferas da vida são razoáveis - a jurarem a pés juntos que houve milhões de votos fraudulentos e que o único resultado possível desta eleição é a vitória de Trump. Vê-se isso pela quantidade de pessoas que acreditam que ele fora pessoalmente escolhido por Deus para o cargo - parecendo agora que o chefe supremo do universo foi apanhado na curva pela vitória de Biden.

Isto de misturar o poder terreno com o divino nunca deu bom resultado. Mas esta atribuição sobrenatural à presidência de Trump foi especialmente dilacerante nos últimos anos, quando poucos líderes religiosos denunciaram políticas tão cruéis como a separação de famílias na fronteira e a deportação de menores não acompanhados para o México, independentemente de serem cidadãos de outros países.

O trabalho que está pela frente é árduo e o caminho será sinuoso. No entanto, pela primeira vez em muito tempo, há um cheiro a esperança no ar, como se a névoa se tivesse dissipado. Os arco-íris são efémeros, mas de vez em quando precisamos deles para nos lembrar que a tempestade tem um fim.