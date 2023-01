Abrandamento do investimento: verdadeiro ou falso?

Em 2021 houve a chamada "chuva de investimento" com os VC a inundarem as startups de financiamento, para agora se retraírem com a instabilidade financeira, a guerra da Ucrânia e a subida das taxas. Mas será mesmo o "inverno do investimento" real?

O principal facto é que as startups não conseguem levantar investimentos tão facilmente como faziam em 2021, ano em que se levantou mais de 640 mil milhões de dólares. A razão pela qual o investimento está a diminuir é um pouco complexa e o facto é que os VC terão mais dificuldade em angariar novos fundos, pelo que estão agora, em 2023, a poupar algum dinheiro. Também se fala muito no congelamento de contratações e nos despedimentos das grandes tecnológicas que foi o que vimos acontecer no último semestre de 2022, para efeitos de cortar custos - mas o problema são as generalizações, porque existem muitas outras que continuam a contratar, a crescer, e a abrir novas localizações. Há também muito talento disponível para as tecnológicas, o problema muitas vezes está em captar e preservar este talento, sendo que esta fase de instabilidade pode ser uma boa oportunidade para as empresas, uma vez que os colaboradores terão mais receio agora em fazer jogadas arriscadas.

As startups não conseguem assim angariar tanto dinheiro, porque todos estão a tentar investir um pouco menos. Isto faz pressão sobre as startups já existentes, que tendem a abrandar o crescimento para poupar dinheiro e a adiar a próxima ronda de investimento, para quando as condições de mercado forem melhores. É possível mesmo que o ecossistema abane, mas não sabemos se a crise durará o inverno, uns meses, ou todo o ano. Normalmente, o que se passa na esfera pública leva um pouco mais a chegar à esfera privada, no caso, às capitais de risco.

Embora a Demium não negue que a situação macroeconómica e geopolítica irá afectar o financiamento, estamos otimistas - enquanto houver pessoas talentosas que queiram mudar o mundo, haverá oportunidades de investimento.

O investimento existe, e irá continuar a existir, mas os investidores estão mais interessados em apoiar startups e projetos que estejam numa trajetória ascendente e que saibam muito bem o seu modelo de negócio e para onde querem ir. Procuram empresas capazes de gerar fluxos de caixa saudáveis, ou seja, B2B SaaS. Também receiam mercados como o RH ou soluções B2C não essenciais ou aspiracionais como o "bem-estar". Existem necessidades contextuais, tais como cadeia de abastecimento (até então em quebra desde o covid), agrotech (muito por causa da Ucrânia) e transição energética.

Para os empreendedores, a grande dica é terem o trabalho de casa muito bem feito, para que consigam responder a todas as perguntas e dúvidas dos possíveis investidores. Na hora de investir, interessa a capacidade de sustentabilidade do negócio.

O que me preocupa são as empresas com um elevado nível de perdas mensais, e sobretudo as ligadas ao setor B2C, já que muitas subiram acentuadamente o volume de negócios durante a pandemia e agora, devido à crise de consumo com a inflação acentuada, a curto prazo, são as que têm mais dificuldades.

Em 2021, o investimento cresceu em setores ligados aos jogos, eSports e EdTech, enquanto áreas como o comércio e as viagens viram uma redução do investimento em 2020. As soluções fintech permanecem no topo e os projetos no sector da saúde começaram a aumentar. O modelo de negócio mais comum para as startups que a Demium escolhe para investir é, sem dúvida, B2B SaaS (Software as a Service).

Por exemplo, as fintech portuguesas angariaram mais de mil milhões de euros, diz-nos o Fintech Report 2022, e no total as fintech em Portugal (com as estrangeiras a operar no nosso país) já valem 13 mil milhões. Em média, 48% das empresas deste setor receberam financiamento de investidores estrangeiros e 21% não tem nenhum investidor de Portugal.

O talento é a chave determinante para ultrapassarmos o atual contexto desafiante. Procuramos atrair indivíduos e equipas talentosos para os nossos diferentes programas e depois trabalhamos com eles para os preparar para a fase de investimento. Dessa forma, geramos oportunidades de investimento em vez de as procurarmos.

Aprendemos que este modelo funciona melhor em mercados onde existe um grande número de pessoas talentosas, e onde esse mesmo talento enfrenta obstáculos à realização do seu potencial. Vimos no passado que muitas startups nascem durante crises financeiras e recessões económicas e este momento pode ser, efetivamente, determinante para o ecossistema sair por cima, e mais forte.



Javier Desantes, Director of Operations & Innovation da Demium