Abre-se um novo ciclo

Com a rejeição do Orçamento do Estado, na passada quarta-feira, terminou um ciclo político, iniciado em 2015, com uma solução baseada num Governo minoritário dependente do apoio parlamentar dos partidos à sua esquerda.

É certo que a situação política em que viveremos nos próximos meses em nada favorecerá a recuperação económica, aumentando a incerteza, que é sempre inimiga do investimento. A execução do PRR não pode ser prejudicada pelo facto de, nos primeiros meses de 2022, passar a vigorar um regime de duodécimos.

No entanto, não posso lamentar o fracasso de um processo negocial entre o Governo e forças hostis à iniciativa privada, que vinha a assumir um crescendo de cedências contrárias ao interesse nacional, decididas, como tive oportunidade de denunciar, à revelia dos Parceiros Sociais e desrespeitando a Concertação Social.

A rutura final foi, decerto, bem melhor do que ultrapassar limites intoleráveis na adoção de uma agenda irresponsável, que levaria o país ao completo descalabro.

Espero que, caindo, do ponto de vista jurídico, muitas das cedências que foram feitas, na sequência da dissolução da Assembleia da República, haja condições para a reapreciação das matérias em causa na Concertação Social, na procura de reequilíbrios que salvaguardem a competitividade empresarial.

Como na sociedade e na economia, também na política as crises nunca são isentas de custos, mas são também oportunidade de renovação. Aceitemo-las, pois, como inerentes ao próprio funcionamento da Democracia, não deixando de retirar delas as necessárias ilações, para que não se repitam no futuro os erros do passado.

Abre-se, agora, um novo ciclo, cabendo ao povo, como é próprio das democracias, discernir, julgar e decidir em conformidade.

Seja qual for o resultado da vontade popular, o importante é que seja respeitada e que seja formado um novo Governo que disponha de um claro e consistente suporte parlamentar, que garanta a estabilidade política.

Essa será uma condição para que seja possível promover as reformas que o país necessita para impulsionar a recuperação e sustentar um novo ciclo de crescimento em bases mais sólidas e duradouras. Podemos perder alguns meses, não podemos perder mais anos.

É essa a responsabilidade que caberá à classe política e aos seus protagonistas, conscientes que estão dos grandes desafios que irão condicionar o futuro de Portugal nos próximos anos.