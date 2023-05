Acabar com a seca de medidas para gerir a água

A gestão sustentável e eficiente da água é uma questão estratégica para o futuro do país. À semelhança do que acontece noutros países do Sul da Europa, Portugal está a ser sujeito a secas meteorológicas cada vez mais frequentes, prolongadas e intensas, ao mesmo tempo que cresce o consumo excessivo de água. Há regiões e populações particularmente afetadas pela escassez de água, com impactos negativos nas suas atividades económicas.

As alterações climáticas aumentam o risco de secas e tornam o país mais vulnerável à falta de água. Importa, por isso, que Portugal aja o quanto antes para mitigar os efeitos ambientais, mas também económicos e sociais do aumento da frequência de situações de seca. A sociedade portuguesa deve ter plena consciência da emergência ambiental que estamos a viver e os decisores políticos devem atuar em conformidade, de modo a preservar um recurso vital, escasso, estratégico e estruturante, como é a água.

Nesta como em outras matérias, Portugal tem sido pródigo em estudos, relatórios, estratégias e planos para uma gestão sustentável e eficiente da água. Mas as medidas tardam em sair do papel, atrasando o país nesta verdadeiramente luta contra o tempo. Quanto mais contemporizarmos com esta situação e protelarmos a implementação de medidas estruturantes, mais difícil será a adaptação do país a um futuro com limitações no abastecimento público de água.

As medidas de mitigação da escassez de água estão identificadas e com resultados comprovados.

Mas, na verdade, pouco se tem avançado na redução das perdas da rede de abastecimento público (quase 30%), na reutilização de águas residuais tratadas para usos não potáveis, nos transvases entre albufeiras, na criação de bacias de retenção de águas pluviais, na identificação de novos pontos de captação de água ou na construção de centrais de dessalinização de água do mar (só está prevista uma para o Algarve e ainda se encontra em fase de Estudo de Impacte Ambiental).

Para além da urgência de avançar com as medidas já identificadas, convém estudar o que está a ser feito noutros países mais secos, como Israel, e gizar novas estratégias para a gestão sustentável e eficiente da água. Há que convocar a ciência, fazer benchmarking e ser inovadores nas soluções. Tudo isto para que o país saia do imobilismo em que se encontra nesta questão estratégica e, a partir de um plano integrado, possa enfrentar resolutamente os efeitos da seca e da escassez de água no território.

Presidente da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários