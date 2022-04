Acabem com o liberalismo imediatamente!

Empresas que dão lucro, estão a cometer um crime. E aquelas que apresentam lucros inesperados e aleatórios, devem ser alvo de uma pena capital!

A menos que fosse eu o empresário. Cá para nós, quem me dera poder desfrutar da sensação de, pelo menos uma vez na vida, obter um lucro inesperado e aleatório. Até já tive sonhos em que encontro um pequeno tesouro... como nos filmes. Infelizmente, isso nunca me aconteceu. Mas acontece a algumas pessoas, o que é uma profunda injustiça.

Eu acordo todos os dias bem cedo, vou trabalhar com dedicação sem nunca faltar nem chegar atrasado, a não ser por motivos de força maior. Dentro dos possíveis, dou o meu melhor no meu emprego, trabalhando oito horas por dia, 40 horas por semana. No final do mês, recebo o meu ordenado, mas nada mais. Ainda compro umas raspadinhas, de vez em quando, tal como jogo no Euromilhões e na lotaria do Natal. Mas nunca vi o meu sonho concretizar-se. Porque é que há pessoas que podem ter direito a acumular fortuna e eu não?

Por exemplo, será justo que o sr. Nabeiro seja um homem riquíssimo e eu receba um salário que mal dá para viver? Ele começou a trabalhar aos 12 anos, levantava-se de madrugada e trabalhava horas a fio (muito mais que as oito horas por dia ou 40 por semana). Ou seja, foi explorado pela economia capitalista durante muitos anos. Mas agora, vive com uma fortuna que até é maior que a dos meus sonhos. Será justo?

E isto acontece com todos os empresários que têm lucro. Será justo? Não, não é. Por isso mesmo, as empresas que dão lucro, devem partilhar esses lucros com todos os cidadãos. É essa a função do nosso Governo, que a tem vindo a cumprir cada vez melhor.

A obtenção de lucro é a remuneração do investimento que a pessoa faz. Quando um empresário faz um investimento, vai abdicar do valor que está a investir. E a menos que consiga assegurar o seu negócio (como por exemplo, nas parcerias público privadas das SCUT inventadas pelo sr. Sócrates), está a correr um risco de ficar sem nada. Quanto mais esses lucros forem tributados, menor será a recompensa de realizar investimentos. Portanto, os investimentos tendem a diminuir, diminuindo os tais lucros que são uma grande injustiça para o trabalhador que apenas recebe o seu salário.

Nos últimos 11 anos, Portugal registou a segunda pior taxa de investimento no PIB da União Europeia. Quem tem estado do nosso lado? Os mesmos de sempre: Grécia e Itália.

E que países apresentam as maiores taxas de investimento no PIB? Irlanda, Estónia e Chéquia.

Vamos ver como foi o crescimento destes países.

Nestes últimos dez anos, enquanto a Irlanda mais que duplicou o seu PIB, Portugal praticamente não se mexeu.

Sim, a tributação dos nossos governos socialistas está a ter os efeitos desejados: está a conseguir eliminar os lucros, afastando os empresários, que estão a optar por ir investir para outras zonas. Onde os governos liberais não lhes vão confiscar os lucros, criando tremendas injustiças para com o nosso povo. O nosso Governo tem cumprido a sua função. Infelizmente, os governos destes países, não têm cumprido a deles.

E por causa disso, o liberalismo está a arruinar-nos. Acabem com o liberalismo imediatamente!

Mário Joel Queirós, Docente do Ensino Superior nas áreas de Economia e Finanças