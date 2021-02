Academia e Economia

De repente, Portugal encheu-se de novas pitonisas, na covid e na economia. Aqui, investigadores e universidades vão-se juntando ao grupo dos videntes oficiais do destino que nos espera. Se trazem valor acrescentado face aos oráculos incumbentes é duvidoso, que o destino não se altera por umas décimas a mais ou a menos, nem pelo recurso a todo o alfabeto para ilustrar as curvas aos esses, em U ou em V, as mais na moda, que pressagiam a trajetória económica. E se algumas das letras se moldam aos objetivos governamentais, não creio ainda que por cá se plagie a pitonisa de Delfos na sensibilidade ao desejo dos clientes.

Contributo válido dariam essas visões se, ao lado das perspetivas assentes numa evolução na continuidade, projetassem uma trajetória livre das barreiras e dos custos de contexto, verdadeiro condicionamento industrial, que impedem o crescimento económico. Seria uma forma de apontar e comparar alternativas e de julgar a nocividade das políticas vigentes. Claro que é um pouco utópico pensar assim, quando profetas há que dão suporte científico a tais políticas.

No Barómetro da Fiscalidade, lançado pela Ordem dos Economistas liderada pelo Bastonário Rui Martinho, é nítida a perceção dos economistas quanto a esses obstáculos. Uma opinião relevante, já que não se trata apenas de uma voz isolada, mas do sentir de um universo de 400 economistas de áreas tão diversas como Economia, Gestão, Análise Financeira, Auditoria, Insolvências, Recuperação de Empresas, Fiscalidade ou Ensino, quanto aos fatores condicionantes da atividade económica.

No Barómetro de Janeiro, é o próprio OE considerado adverso à economia, por traduzir uma errada formulação de políticas, falta de reformas estruturais na fiscalidade, na administração pública, nos serviços públicos, no investimento, na correção do défice estrutural. Assim, apenas uma minoria de 26% considera o OE positivo.

Trabalho de valor acrescentado seria projetar o relançamento da economia livre das portagens que a tolhem, dando primazia às empresas, contrariando o estatismo do Plano de Recuperação, e seguindo as melhores práticas dos países que nos vêm ultrapassando. E assim evidenciar que há alternativas a estas políticas tão nefastas que nos consomem. Um serviço que a Academia está a dever à Economia.

Economista