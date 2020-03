Ação e televisão

Pensava dedicar hoje esta coluna à análise das causas do peso desproporcionado no PIB e da dependência externa de alguns setores da nossa economia, a começar pelo turismo, em que pequenas oscilações na procura agravadas por fenómenos de perturbação globais, como agora acontece com o novo coronavírus, podem, só por si, levar o país à recessão. Mas falar das causas é criticar políticas e o tempo de guerra que vivemos, como nos é dito, exige mais união no presente e menos censura ao passado, mesmo que justificada.

Estamos, de facto, em plena guerra e nunca cidadãos e governos terão passado por tantas dificuldades e temores desde que a pneumónica, há um século, matou muitas dezenas de milhares de pessoas em Portugal e dezenas de milhões em todo o mundo.

O governo tem-se desdobrado em esforços para assegurar a resistência e a vitória futura, minimizando perdas humanas e materiais. Mas numa guerra tem de haver um comandante com o seu estado-maior que defina estratégias e recursos tecnológicos, produtivos e logísticos, e uma cadeia de comando com oficiais, sargentos e soldados que assegure no terreno as operações, a logística, a intendência, equipamentos, fardamentos, alimentação, transporte, hospitais de campanha, de forma rápida, coordenada e eficaz. É isto também o que deveria acontecer na guerra contra o coronavírus. Se o primeiro-ministro será o comandante, ignora-se qual o seu estado-maior e sobretudo não se sente uma cadeia coerente de comando, apenas múltiplas ações desgarradas, logo menos eficazes. Aliás, os reduzidos postos de vigia, testes e as falhas na linha SNS 24 impedem mesmo de saber o número e a localização do inimigo.

Em guerra, o comando tem de ser único, as operações concertadas e a informação precisa e verdadeira, objetivo que a exibição a esmo de ministros nas televisões a mostrar novas iniciativas de forma parcelar e vaga não favorece e, pior, quando os anúncios feitos são logo desmentidos pelas tropas no terreno. Só acreditando na informação e conhecendo carências e dificuldades os cidadãos se mobilizam para a luta.

Um comando forte, um estado-maior competente e uma ação coordenada e rápida é o que se exige. E uma informação correta, com menos ministros nas televisões, para que o tempo de governar não se extinga num constante aparecer.

Economista