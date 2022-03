Acelerar negócios de startups… no turismo!

Inúmeros projetos emergentes, nos mais variados setores de atividade, chegam diariamente aos investidores na busca do tão almejado financiamento. Uns muito embrionários, e que, por vezes, pouco mais têm que um business plan, outros que já têm um protótipo ou uma prova de conceito, mas sem passarem verdadeiramente o teste de mercado, e outros ainda que, tendo entrado no mercado com poucos fundos próprios se debatem com o designado "vale da morte", como consequência da falta de alavancagem dos respetivos negócios.

Em todos estes casos o financiamento surge sempre como a prioridade máxima na mente dos seus empreendedores, os quais ficando muitas vezes bloqueados na busca de outras soluções, impedem que, através de um diagnóstico bem efetuado, identifiquem alternativas para além do financiamento, que colocadas em prática podem fazer com que o citado financiamento possa surgir, naturalmente, após diversos passos a montante terem sido percorridos.

Ademais, os empreendedores nem sempre compreendem que o capital é sempre um recurso escasso e que acarreta custos, e que os investidores só estão dispostos a investir os seus fundos se estiverem cumpridas um conjunto de condições, mitigando dentro do possível os riscos envolvidos.

Não sendo novidade nunca é demais referir que, mais importante que o produto / serviço é necessário provar que: 1- existem clientes 2- que chegamos até eles e 3- que conseguimos monetizar o nosso modelo de negócio.

Tendo em consideração, por um lado, todos os fatores descritos, e por outro, a existência de um clima de inovação que permite perspetivar serem as empresas mais bem preparadas que irão aproveitar as novas oportunidades e necessidades dos turistas / clientes nacionais e internacionais, importa captar a atenção dos empreendedores que se encontram em atividade, mas que ainda não passaram o referido "vale da morte" ou por outros motivos não conseguiram alavancar os seus negócios, para as vantagens que podem usufruir participando no mais recente programa de aceleração no Setor do Turismo - Push4Tourism (www.push4tourism.pt).

De facto, a concretização de negócios e projetos-piloto junto do setor Empresarial será a força motriz deste programa, beneficiando da participação ativa da figura de Pusher - empresários que funcionam como verdadeiros Tinder offline para os negócios -, mas também de empreendedores e diferentes atores do ecossistema de negócios, com forte ligação ao mundo corporativo português e mundial (e em especial à indústria do turismo).

Procuraremos assim, em conjunto com todos estes players, e com os que designamos "pushers" (pessoas e/ou empresas que, conhecedoras do mercado, com network e já implantadas) criar todo um ambiente propício para acelerar projetos na área do turismo, permitindo, posteriormente, aos seus empreendedores - e caso seja efetivamente necessário -, maximizar as suas chances de angariação do tão almejado financiamento!

Recomenda-se, por isso, a todos os empreendedores que pretendam aumentar a tração dos seus negócios e, por conseguinte, tornando-os mais atrativos aos potenciais investidores" que não deixem de participar neste programa de aceleração que tem o apoio inestimável do Turismo de Portugal e o suporte institucional de diversos players da Indústria de Turismo.

Sérgio Póvoas, Managing Partner Gesventure e Coordenador Nacional do Push4Tourism