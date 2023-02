Acelerar o investimento em 2023

O XXIII Governo Constitucional completou um ano de mandato. E é o próprio primeiro-ministro, António Costa, a reconhecer que foram cometidos erros e que houve problemas graves, apesar de o executivo dispor de maioria absoluta parlamentar de um só partido. Demissões, polémicas, casos judiciais, contestação social, degradação dos serviços públicos... Enfim, muita coisa correu mal.

Importa agora restabelecer o rumo e a estabilidade governativa. Há que normalizar rapidamente a governação, para que Portugal possa recuperar da crise internacional e, ao mesmo tempo, continuar a transformar o seu tecido económico e social alavancado pelos fundos comunitários. Como sublinhou o Presidente da República, "é fundamental que o governo governe e governe bem".

Neste primeiro ano, o governo teve de responder a um acontecimento inesperado, a guerra na Ucrânia, que provocou efeitos severos na economia mundial. Genericamente, esteve bem nos apoios dados às empresas e às famílias para compensar o aumento dos preços. Sobretudo porque estava limitado pela necessidade de não comprometer a consolidação orçamental, objetivo que ficou acima das expectativas. Tudo leva a crer que o défice orçamental de 2022 seja de 1,5% do PIB, mais baixo do que os 1,9% inscritos no OE.

No que o governo esteve menos bem foi na execução do PRR e no investimento público em geral. A taxa de execução do investimento foi a mais baixa desde 2012, quando o país estava sob intervenção da troika. Em 2022, o investimento nas Administrações Públicas quedou-se pelos 6663,8 milhões de euros, menos 26,8% (2442,2 milhões de euros) do que o orçamentado. Para este resultado terá contribuído, em grande medida, a lenta aplicação do PRR, cuja execução estará ainda abaixo dos 10%.

O ano que agora se inicia deve, pois, corresponder a uma aceleração do investimento, a partir dos fundos comunitários. Aliás, o governo estabeleceu como meta para 2023 a execução acumulada de 32% do PRR. Trata-se de um desafio ambicioso, tendo em conta que o plano tarda em entrar em velocidade de cruzeiro.

Mas a boa saúde das contas públicas, a melhoria das previsões económicas para a Europa e o mundo, a estabilização internacional dos preços e a progressiva normalização das cadeias de abastecimento fazem antever um contexto mais favorável ao investimento.

Resta saber se, a nível interno, o governo tem, de facto, capacidade para recuperar a estabilidade e a liderança do país.



Presidente da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários