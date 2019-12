Acontecimento e figura do ano

Um presente de Natal: o Parlamento britânico aprovou ontem o acordo do brexit na generalidade. Depois de muitos empresários portugueses terem temido o pior, caso houvesse um hard brexit (ou seja, uma saída sem qualquer acordo), eis que chega a primeira boa nova. O sim ao acordo veio de 358 votos, contra 234 que votaram pelo não. A boa notícia é que há acordo, mas também há uma parte má: é que depois deste ato parlamentar já não poderá não haver brexit. Bom, isto se tudo decorrer em termos institucionais, como se prevê. A não ser que o Reino Unido volte a surpreender o mundo com algum passe de mágica…

Teoricamente, o texto apresentado pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, passará agora à fase parlamentar seguinte, onde poderá sofrer alterações nas comissões parlamentares, antes da aprovação definitiva a 9 de janeiro de 2020. Depois, será preciso aguardar o consentimento da rainha e o voto ao acordo de saída do Parlamento Europeu.

Se o caro leitor me perguntar qual o acontecimento que considero que marcou (e marca) o ano de 2019, responderei “o brexit”, precisamente! Apesar de todo o processo ser anterior a 2019 (por incrível que pareça, esta convulsão já data de 23 de junho de 2016, quando 52% dos eleitores britânicos apoiaram a saída da União Europeia), este acontecimento marcou o ano, questionou o modelo político, económico e social da União Europeia, inquietou cidadãos e tirou o sono aos empresários portugueses, sobretudo aos que operam nos setores do turismo, do vinho e da indústria.

Já se me perguntar pela personalidade que se destacou em 2019, não hesito em escolher uma figura não económica. Numa era em que assistimos a uma crise de valores, elejo o Papa Francisco como a figura do ano. Teve a coragem de, contra tudo e contra todos, abolir o segredo pontifício para casos de abuso sexual, pondo à disposição das autoridades de investigação os testemunhos dos processos canónicos. Assinou dois documentos nesse sentido, deixando mais uma das suas fortes marcas no mundo. E quanto à detenção e difusão de imagens de pornografia infantil, alterou as normas e incluiu-as nos crimes graves. Não pode haver complacência perante tais casos e não há intocáveis. Essa é a grande lição que com ele (re)aprendemos. Votos de Feliz Natal!