Acordar para a competitividade

No próximo mês, será retomado o debate sobre o acordo de competitividade e rendimentos. Este pacto entre os diversos parceiros sociais e o governo ambiciona ser uma referência para a política salarial das empresas e do Estado, ajustando-a a critérios como a inflação, o desempenho da economia e a produtividade.

O governo já definiu o objetivo de, até ao final da legislatura, equiparar o peso dos salários no PIB à média europeia, o que representaria um crescimento médio dos vencimentos de cerca de 5% ao ano, até 2026. Se a meta já parecia ambiciosa no início de 2022, sobretudo para quem apenas aumentou em 0,9% a massa salarial da administração pública, neste momento e face à crise que estamos a viver, é francamente utópica. Além de profundamente alheada da realidade das empresas, cada vez mais sufocadas com custos operacionais.

Assim sendo, parece fundamental que este acordo não ignore alguns aspetos. Primeiro, a conjuntura macroeconómica e a pressão que fenómenos como a rutura nas cadeias de distribuição, a inflação e o aumento das taxas de juro estão a repercutir nos negócios. Segundo, o facto de Portugal ter uma das cargas fiscais mais agressivas sobre o trabalho e sobre o rendimento das empresas. É imperiosa uma reforma progressiva do IRC e considerar medidas como o fim da derrama estadual ou a redução da TSU. Em terceiro lugar, responder a uma das maiores crises de mão-de-obra que o país já viveu e que está a ter impacto em quase todos os setores de atividade.

O debate sobre esta matéria em Portugal, infelizmente, tem ideologia a mais e factos a menos. Para ser competitiva, a nossa economia não precisa de mais segurança, mas de flexibilidade. Temos das legislações laborais mais rígidas na União Europeia, num país onde os jovens - que não querem rigidez - são a população com maior taxa de desemprego (23%). Portugal desceu seis lugares no ranking de competitividade económica global em 2022 e continua na cauda europeia em grande parte dos indicadores.

Perante os dados, deixemo-nos de ilusões e vamos acordar para a realidade. Sonhar com a competitividade, é bom, mas não vai resolver o problema.

Presidente da Associação Comercial do Porto