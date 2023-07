Acudir ao financiamento das empresas

O financiamento das empresas atravessa um período de forte contração, ao ponto de se falar num credit crunch na Europa. Portugal não é exceção, muito pelo contrário. O crédito às empresas regista uma taxa de variação anual negativa nos primeiros meses do ano, no seguimento do abrandamento verificado no último semestre de 2022. Este ciclo negativo já não se verificava desde os primeiros meses de 2019, segundo o Banco de Portugal.

Naturalmente que a retração no crédito às empresas decorre da inversão da política monetária do BCE, que, para suster a crise inflacionista, começou a subir a taxa de juro diretora. Consequentemente, houve um agravamento dos juros nos novos créditos, penalizando o financiamento da economia. Os bancos da zona euro estabeleceram critérios mais restritivos para a concessão de crédito às empresas, a tal ponto que a obtenção de empréstimos nunca foi tão difícil desde a crise da dívida soberana.

Portugal segue esta tendência: os critérios de financiamento estão mais apertados, em particular para as PME e nas fases early stage, que viram a sua perceção de risco aumentar significativamente. Em relação às empresas em estádios iniciais, startups e scaleups, estima-se que tenha havido um recuo de 50% a 60% no volume de financiamento, designadamente de capital de risco.

No caso português, há circunstâncias particulares que desincentivam os bancos de financiar a economia. O nosso sistema bancário apresenta hoje uma elevada liquidez, fruto do rendimento dos depósitos no BCE e do aumento das margens financeiras, em virtude de o encaixe com o crédito à habitação estar a subir mais do que a remuneração da poupança. Para se ter uma ideia, os bancos portugueses ganharam 9,5 vezes mais do que os seus congéneres europeus com a subida da taxa de juro diretora do BCE.

Neste cenário, é natural que os bancos se sintam pouco motivados para conceder crédito às empresas ou aumentar a remuneração dos depósitos. Há uma evidente falta de concorrência no sistema bancário português, o que dificulta a vida das empresas que procuram financiamento para os seus investimentos. Esta falha de mercado exige não só uma melhor regulação do setor como também uma ação mais determinada do Estado para suprir as necessidades de financiamento do tecido empresarial. Ação essa que pode ser desenvolvida através do banco público, a CGD, ou do Banco de Fomento, em ambos os casos com a criação de novas soluções de financiamento e o reforço dos instrumentos de capitalização de empresas.

Alexandre Meireles, presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE)