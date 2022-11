Adeus Miguel Alves! O secretário de Estado que nunca o foi!

Nenhum primeiro-ministro consegue tratar de tudo. Ver tudo. Resolver tudo. Assim, aparecem sempre figuras de segundo plano para coordenar, arrumar, fazer pontos de situação entre os diferentes membros do Governo. São responsáveis por ouvir todos os intervenientes num processo e criar ângulos de ataque a cada problema que vai surgindo (com a anuência do chefe, claro!).

Todos recordamos nomes como Dias Loureiro, Salgado Zenha, Fernando Nogueira, Jorge Coelho, Morais Sarmento, Silva Pereira... Ou num outro tempo, Sollari Allegro ou Paulo Rodrigues.

A função destes homens é poupar o líder a conversas difíceis. Manter a ligação das bases do partido com o Governo. Coordenar ângulos de ataque aos problemas que vão surgindo. Criar narrativas. Agilizar a governação.

São figuras que, mesmo podendo não ser ministros, como foi o caso de Miguel Alves, devem ter um poder real muito acima da maioria dos ministros pelas funções vitais que cumprem. São as eminências pardas dos primeiros-ministros.

Um dia, Paulo Rodrigues, o subsecretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros de Salazar, contou-me que disse ao seu chefe: «falei com ministro tal, transmiti-lhe o seu recado mas também acrescentei algumas coisas da minha lavra...»

E consta que Salazar lhe teria dito: «Fez bem, mas que nunca fique muito claro quem disse o quê para que o levem a sério!».

Para este tipo de cargo, é fundamental ter-se autoridade, a confiança do líder, e sobretudo, nunca ver-se questionada a sua idoneidade pública. É preciso que todos dentro do Governo, e fora, o respeitem como o coordenador e mensageiro.

Miguel Alves estava ferido de morte. Jamais alguém o iria ouvir como o mensageiro do líder. Haveria sempre dúvidas sobre as suas orientações.

E enquanto isso, o Governo ia ficando cada vez mais enredado nas suas ineficiências.

No fundo, Miguel Alves até poderia permanecer eternamente como secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, mas na realidade nunca chegou a ocupar o lugar verdadeiramente.

P.S.

Como é que ninguém preparou Miguel Alves para a entrevista?

Como é que ninguém teve a coragem de o travar por não estar preparado?

São sintomas preocupantes.