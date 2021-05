AEP: há 172 anos a olhar para o futuro

Na próxima segunda-feira, dia 3, a AEP comemora 172 anos de vida!

Digo de vida e não de existência, pois existir é uma coisa e viver é outra bem diferente. E, na verdade, ao longo destes 172 anos, a AEP tem estado bem viva para e com as empresas. Relembremos alguns dos factos mais marcantes na vida da nossa Associação.

Para começar, não podemos esquecer que um dos objetivos que esteve na génese da então Associação Industrial Portuense foi o de "Desenvolver e aperfeiçoar a indústria - instruindo e educando as classes laboriosas, a fim de que a indústria nacional possa colocar-se a par das nações mais adiantadas".

Pioneira no ensino profissional em Portugal, criou, em 1852, a primeira Escola Industrial para formar operários e quadros, dando um importante contributo para a melhoria da produtividade e da modernização do tecido empresarial e do país. Hoje, a AEP é organismo intermédio no Programa Formação-Ação PME.

Foi, igualmente, pioneira na realização de feiras industriais em Portugal, com a primeira mostra em 1857. Mais tarde, é incontornável a referência à Exponor, que abre as suas portas em 1987, tendo acolhido milhares de feiras, exposições e outros eventos e recebido vários milhões de expositores e visitantes.

Até aos dias de hoje, a AEP mantém a preocupação em promover, nacional e internacionalmente, os produtos portugueses.

Ao longo dos anos, muitos projetos e programas foram sucessivamente lançados, sempre com o objetivo de dar resposta aos desafios do momento. Refiro apenas algumas iniciativas.

A ligação com a Academia, que perdura até aos dias de hoje, envolveu-nos, em 1852, na redação do primeiro jornal publicado pela Associação.

A extensa atividade da Fundação AEP, com as jornadas empresariais, o observatório da sucessão empresarial e a promoção do empreendedorismo.

A Enterprise Europe Network, rede que integra desde 2015.

Projetos mais recentes com vista a capacitação empresarial nas áreas do financiamento e capitalização, da captação de investimento, da cooperação e funcionamento em rede entre stakeholders e da promoção da economia circular, da descarbonização e transição energética.

Finalmente, as iniciativas de responsabilidade social, pertinentes em contexto de pandemia.

Ainda que localizada no Norte, tal como há 172 anos, a intervenção da AEP não é de alcance exclusivamente regional, muito pelo contrário, assume uma dimensão nacional e internacional.

Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP)