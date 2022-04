AEP: Há 173 anos a servir as empresas

No dia 3 de maio, a AEP celebra o seu 173º aniversário, cuja sessão comemorativa contará com a presença do Senhor Presidente da República e do Senhor Ministro da Economia.

Nestas ocasiões, é importante destacar o papel que o movimento associativo empresarial, em particular a associação que tenho a honra de presidir, desempenha no desenvolvimento socioeconómico do país.

A resposta aos desafios conjunturais e estruturais que o tecido empresarial enfrenta, num contexto particularmente desafiante, pelos impactos da pandemia e pelo enquadramento geopolítico fortemente adverso, vincado pela guerra na Europa, requer um reforço da representatividade das associações empresariais.

Tal como as empresas, também as associações que as representam têm de se adaptar às novas prioridades e aos reptos que se colocam no imediato e que se perspetivam a médio e longo prazos.

Tem sido essa a conduta da AEP ao longo da sua história, contribuindo com as suas iniciativas para a promoção de equilíbrios económicos e sociais de base mais sustentável. As condecorações e prémios com que tem sido agraciada ao longo dos anos são prova de que tem prestado um serviço relevante no desenvolvimento e na valorização das empresas.

A AEP continuará fortemente empenhada para que as empresas e o país possam ultrapassar as adversidades e alcançar uma capacidade produtiva consentânea com a ambição de convergir para o nível de vida dos nossos parceiros europeus mais desenvolvidos.

Enquanto Câmara de Comércio e Indústria, manteremos o nosso comprometimento na oferta de serviços com valor para as empresas, nomeadamente nas áreas da formação dos ativos, da internacionalização das empresas e da melhoria da sua competitividade.

Simultaneamente, permaneceremos muito atentos a toda a envolvente que direta ou indiretamente impacta na atividade empresarial, fazendo valer a nossa capacidade de intervenção na definição de políticas públicas. Este é precisamente o propósito do mais recente estudo realizado pela AEP, "Do pré ao pós pandemia: os novos desafios", que vai ser apresentado na sessão comemorativa do 173º aniversário, onde lançaremos o congresso Portugal Empresarial, iniciativa que a AEP vai organizar a 16 de setembro, que suportará uma ampla reflexão em torno da visão estratégica para a década, onde as empresas constituem o principal motor de desenvolvimento sustentável.

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP - Associação Empresarial de Portugal