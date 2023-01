Afinal regressámos à normalidade

Cerca de 100 mil pessoas vão invadir Las Vegas esta semana para a primeira e mais importante feira tecnológica do ano, CES 2023, que promete voltar em toda a glória pós-pandémica. Milhares de empresas irão mostrar as suas novidades, haverá dezenas de conferências e showcases apinhados, como o Unveiled e o ShowStoppers, darão aos participantes acesso privilegiado às novidades mais quentes. Tudo isto com um detalhe importante: não é preciso apresentar comprovativo de vacinação contra a covid-19 e o uso de máscaras não será obrigatório.

Para todos os efeitos, esta CES 2023 abrirá as portas como se os últimos três anos de restrições se tivessem evaporado. Ao abrir de um ano inteiramente novo, constata-se que muitas das previsões feitas quando a pandemia caiu em cima de nós não se concretizaram. É notável. Afinal, regressámos a uma normalidade que julgávamos perdida para sempre.

O sucesso aparente de eventos como a CES, em que os corredores estão cheios de gente e os ​​​​​​​participantes se acotovelam para experimentar novidades, mostram que o apetite pela experiência física está mais forte que nunca. Muitas sessões serão transmitidas online (o que dará imenso jeito a quem não pode ou não quer viajar para a feira) mas a ideia de que o Zoom, Teams e outras plataformas iriam substituir o presencial dissipou-se. As visões inspiradas sobre uma reorganização fundamental dos eventos devido a estas tecnologias assumiram que a pandemia deixaria efeitos mais profundos nos nossos hábitos que aquilo que está a verificar-se.

Observo o mesmo em Hollywood, que começou a realizar outra vez eventos presenciais para a imprensa depois de anos com quase tudo em Zoom. As vantagens de fazer "press junkets" virtuais acabaram por se mostrar menores que o valor de fazer entrevistas, mesas redondas e eventos informais em pessoa. Há uma energia presencial insubstituível e estamos todos sedentos dela.

A força do presencial numa altura tão conturbada - com a guerra continuada na Ucrânia, a pressão inflacionária e a ameaça de recessão - torna saliente o quanto valorizamos a interacção ao vivo. E isto significa que os grandes sonhos de um mundo virtual paralelo e da desmaterialização das experiências está mais longe que o que muitos apostaram.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, certamente pensou que as mudanças que ocorreram durante a pandemia trariam o ambiente ideal para lançar a sua versão do metaverso e massificar o uso de óculos de realidade virtual. Isso não aconteceu, como mostram os resultados trimestrais da empresa e os números das consultoras. Claramente não estamos mais próximos de ir a festas corporativas no metaverso. Pelo contrário. Estes anos de restrições e cancelamentos deixaram-nos com mais vontade, não menos, de desligar o computador e apertar as mãos em eventos ao vivo.

Isso não impede, é claro, que empresas como a Meta continuem a fazer grandes investimentos num futuro virtualizado. Aliás, esta feira CES será palco do lançamento de várias tecnologias relacionadas com o metaverso, incluindo gadgets que permitem "sentir" no mundo virtual. Por exemplo, serão apresentadas uma luva háptica que simula o toque e uma t-shirt que dá sensações físicas realísticas ao utilizador enquanto este navega no metaverso. [Haverá também um sistema que permite "cheirar" vídeos, mas isso é outro capítulo da tecnologia de simulação].

O interessante aqui é que parece haver um desligamento entre o que está a ser desenvolvido e o que os utilizadores realmente querem. Os milhões que estão a ser gastos no metaverso e tecnologias adjacentes podem acabar por cair num buraco sem fundo porque o conceito não corresponde a uma necessidade ou desejo da audiência. Queremos ir aos sítios e tocar nas coisas; queremos falar cara-a-cara com os nossos interlocutores.

Queremos enfiar-nos, como mostra a CES 2023, em anfiteatros e grandes espaços a ver expositores e a distribuir apertos de mão. Talvez o metaverso seja tão virtual que nunca chegue mesmo a existir.