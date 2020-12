Agora como em 1918. O Natal do nosso descontentamento

A Biblioteca Estadual da Califórnia tem nos arquivos uma fotografia datada de 1918, em que médicos e enfermeiros aparecem por detrás de uma espécie de balcão de informações durante a pandemia da gripe pneumónica, na cidade californiana de São Francisco.

O pessoal médico usa máscaras e a utente do outro lado do balcão também, mas a menos de dois metros vê-se um homem com a cara descoberta e a máscara pendurada só numa orelha, e ao lado dele um homem com a máscara no queixo. Se não fosse pelas farpelas destas figuras históricas, não saberíamos de imediato tratar-se de uma foto com mais de 100 anos.

© California State Library

As lições da pneumónica foram desempoeiradas no início deste ano para nos mostrar o que não fazer, mas a Humanidade caminha com fatalidade para a repetição e auto-sabotagem. É a isso que estamos a assistir outra vez, neste Natal do nosso descontentamento.

O que aconteceu em São Francisco no início do século XX foi notável porque a cidade escapou quase ilesa à primeira vaga de pneumónica e encontrou o desastre na segunda e terceira vagas. Primeiro fruto do cansaço dos cidadãos, fartos do confinamento, e depois pela rebeldia activista da Liga Anti-Máscara, que incentivou as pessoas a recusarem esse instrumento precioso na quebra das cadeias de transmissão. Em 1918 não havia ciência nem investimento que permitisse criar uma vacina em 12 meses.

Além disso, em plena recta final da I Guerra Mundial, a administração de Woodrow Wilson suprimiu as notícias sobre o efeito devastador da doença, tal como a maioria dos países - e muita da imprensa nacional foi conivente. O resultado foi horripilante: nos Estados Unidos, a pneumónica infetou 25% da população e fez a esperança de vida cair 12 anos de um ano para o outro. A estimativa de que morreram 675 mil norte-americanos pode nem ser rigorosa, tal como não se sabe bem a mortalidade real no resto mundo. Fala-se de 50 a 100 milhões de mortos. Sem vacina nem medicina moderna, esse cenário não seria impossível de repetir com a covid-19.

É isso que vemos nos padrões de comportamento. Aquilo que aconteceu em São Francisco no inverno de 1918 está a acontecer outra vez. Fartos do confinamento e querendo celebrar o armistício que pôs um ponto final da guerra, as pessoas saíram à rua, festejaram e voltaram ao convívio com os amigos e a família. O confinamento tinha durado apenas um mês, mas numa altura em que as alternativas de entretenimento eram parcas. A época festiva que se seguiu provou ser a receita de um desastre anunciado: com a Acção de Graças e o Natal, o desastre assomou-se em Janeiro.

"O símbolo do dinheiro é exaltado acima do símbolo da saúde", lamentou na altura o médico William Hassler, diretor de Saúde Pública de São Francisco, citado pelo SFist. No fim-de-ano, os hospitais já estavam assoberbados de doentes e o número de mortos crescia de forma exponencial. A 10 de Janeiro a cidade voltou a ordenar o uso de máscara e as tensões explodiram, com a Liga Anti-Máscara a organizar um comício que atraiu duas mil pessoas.

Escrevi sobre isto há 8 meses e de lá para cá a única boa notícia foi que em breve haverá vacinas para travar esta pandemia tão semelhante à que sacudiu o mundo há 102 anos.

No rescaldo da pneumónica, São Francisco foi uma das cidades mais atingidas do país, com uma taxa de mortalidade de 7%, bem acima da média nacional de 2,5%. Olhar para as fotografias da Biblioteca Estadual da Califórnia, onde se inclui uma de um polícia a descompor uma mulher que não usava máscara, é desconfortável e assombroso. A maioria das mortes na cidade aconteceu não na primeira nem segunda vagas, mas nos meses que se seguiram ao pico de Dezembro pós-festividades.

Em Los Angeles, que foi uma das primeiras cidades a entrar em confinamento e que se saiu bem na primeira vaga, o Inverno está a ser catastrófico. Ouço aqui as mesmas críticas que ouço dos amigos em Portugal: os critérios são ridículos, as pessoas têm de viver, as empresas não conseguem aguentar, a classe política cria regras que ela própria não segue. Têm razão em vários destes argumentos. Aqui, por exemplo, fecharam os parques infantis ao ar livre enquanto os centros comerciais estão à pinha. O governador Gavin Newsom impôs restrições aos restaurantes e às celebrações familiares, mas foi apanhado numa festa de anos.

Há um cansaço exasperado e uma orfandade de socialização que turvam o pensamento. Este é mesmo o Inverno do nosso descontentamento. Mas temos a vacina à beira de chegar. Já não falta tanto. Trágico será deitar tudo a perder quando há terra à vista.