Agora é tempo de parar de adiar, é tempo de decidir crescer

O processo de decisão é um fator fundamental no crescimento das empresas. Por natureza, decidir implica fazer trocas, encontrar soluções de compromisso, abrir novos caminhos e, simultaneamente, fechar outros, muitas vezes para sempre. Tomar decisões é também ter um adequado sentido de momento e de urgência, entendendo o fator tempo como algo real, incontornável e que, se não gerido, nos irá gerir.

Em Portugal, de acordo com os dados da Pordata, o volume médio de negócios, total, das empresas em 2018 foi cerca de 328 mil euros. Em 2008, tinha sido cerca de 333 mil euros, ou seja, num período de 10 anos, as nossas empresas não apresentaram qualquer crescimento e até decresceram. Quando analisamos este mesmo indicador focando-nos na dimensão das empresas, a situação é a mesma: as PME nacionais faturaram em média cerca de 185 mil euros em 2008 e 184 mil euros em 2018. As grandes, cerca de 163 milhões de euros e 147 milhões, respetivamente. Tantas linhas se escreveram acerca de investimentos, aplicação de fundos europeus, transformação digital, indústria 4.0, novas empresas e... Bom, o endividamento cresceu. De acordo com a mesma fonte, o endividamento das sociedades não financeiras privadas era de cerca de 229 mil milhões de euros em 2008 e de cerca de 245 milhões de euros em 2018, com semelhante comportamento para as micro, médias e grandes empresas.

O baixo preço do dinheiro permitiu às empresas encarar o endividamento como veículo para a substituição do crescimento orgânico, adiando exercícios de análise profunda da situação, do estabelecimento de planos de ação e a toma de decisões fundamentais à criação de estruturas robustas e preparadas para os reais desafios do mercado. Este contexto levou as empresas portuguesas a passar para segundo plano a consciência de que existem para servir o mercado e de que, nele, há que servir os clientes.

A atual crise mostrou, mais uma vez, as fragilidades comparativas da nossa economia e das nossas empresas, com queda do PIB de 7,6% em 2020, acima da média dos países da Zona Euro (-6,8%). A aceleração da transformação digital, e as profundas alterações que originou, foi outro fator que veio aumentar o fosso entre aqueles que estiveram na linha da frente ou a seguiram de perto e aqueles que ficaram atrás.

É urgente reposicionar as prioridades das empresas no crescimento e na toma célere de decisões alinhadas e coerentes com essas determinações. Apesar disso, continuamos a ouvir todos os dias "agora não", "tomaremos essa decisão depois da pandemia", "só depois da Páscoa", "temos de esperar para ver o que aí vem". Até quando adiaremos a tomada de decisões necessárias a um futuro - possível - de crescimento? Até quando poderemos esperar pela próxima estação, as próximas férias ou a próxima "bazuca" ou "vitamina", num caminho infindável de adiamentos e distanciamento de um futuro melhor, na esperança vã de que o tempo tome por nós as decisões que deixámos de tomar?

Ana Paula Reis, cofundadora da BridgeWhat