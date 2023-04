AI Art: Como os artistas estão a usar e a confrontar o machine learning

O Dia Mundial da Criatividade e Inovação, que se assinala a 21 de abril, dá o mote para que reflitamos sobre a forma como as novas tecnologias, em particular a inteligência artificial, estão a mudar drasticamente a natureza dos processos criativos. Os computadores estão a desempenhar papéis relevantes em atividades criativas como a criação/geração de música, vídeo, imagem e jogos. De facto, o computador pode ser considerado uma tela, um pincel, ou um instrumento musical, entre outros. No entanto, acreditamos ser possível alcançar relações mais ambiciosas entre computadores e criatividade. Em vez de apenas ver o computador como um instrumento para ajudar artísticas/criativos, poderíamos vê-lo como uma entidade criativa por direito próprio.

A ligação entre a criatividade e as máquinas é tão antiga como a própria informática. Em 1842, Lady Lovelace, uma inglesa matemática e escritora reconhecida por muitos como a primeira programadora informática, emitiu o chamado "Lovelace's objection": o Motor Analítico (a máquina digital programável proposta por Charles Babbage (Bromley, 1982)) "has no pretensions to originate anything, since it can only do whatever we know how to order it to perform" (Menabrea & Lovelace, 2015).

De facto, nos séculos seguintes, vários projetos foram realizados e estudos relativos à conceção de máquinas capazes de "dar origem" a algo (Cohen, 1988; Cope, 1989; Hofstadter & Mitchell, 1994; Langley et al., 1987; Meehan, 1977; Racter, 1984). Isto levou ao surgimento de um campo especializado em informática, nomeadamente a Criatividade Computacional (Cardoso et al., 2009), que diz respeito ao estudo da relação entre a criatividade e sistemas artificiais (Colton et al., 2012; Wiggins, 2006).

Nos últimos 50 anos, vários artistas e cientistas têm vindo a explorar o uso de programas de computador para gerar arte. Ao longo do século XX, a definição do que é a arte tem sido expandida para incluir objetos que não são necessariamente estéticos na sua finalidade, como é caso da arte conceptual, e objetos não físicos, como é o caso da arte performativa.

O exemplo inicial mais proeminente de trabalho de arte algorítmica é de Harold Cohen e o seu programa AARON. AARON simulou comportamentos de compo­sição, gestual de desenho e pintura, e análise constante de imagens enquanto as produzia. Tais comportamentos permitiram à máquina adquirir independência para desenhar formas figurativas e pintá-las. A artista americana Lillian Schwartz, pioneira na utilização de computação gráfica na arte, também experimentou com IA. Para além desse, existem exemplos proeminentes que combinam generative art e game art como é o caso dos jogos, "I Shot Andy Warhol", "Unreal Art", e "Cities in Flux".

Mais recentemente, o desenvolvimento de Redes Adversárias Generativas (GAN) tem inspirado novas formas para fazer arte (Mazzone & Elgammal, 2019). Em contraste com a arte algorítmica tradicional (ex. Oscillation, Particle Systems, Fractals), na qual o artista tinha que escrever o código detalhado onde especificava as regras para a estética desejada, nesta nova abordagem, os algoritmos são criados pelos artistas para "aprender" a estética através da observação de muitos dados (ex. imagem, som) usando tecnologia de aprendizagem automática. O algoritmo só então gera novos artefactos que seguem a estética aprendida. Estas abordagens já foram usadas com sucesso na geração de texto automático, criação de música, geração de imagens a partir de texto e geração de pinturas.

Estes avanços são um pronúncio do fim da arte/atividades criativas como uma atividade humana? Ainda não. Globalmente, a integração da IA no mundo da arte levanta questões complexas e válidas sobre o valor da arte, o papel da tecnologia na sua criação, e o impacto na subsistência dos artistas humanos. Os incentivos económicos para que os artistas humanos criem arte são cruciais para manter a diversidade e autenticidade da arte, bem como para apoiar a subsistência dos artistas. É importante para a comunidade artística continuar a ter discussões abertas e honestas sobre estas questões e encontrar formas de abraçar a IA na arte, ao mesmo tempo que se encontram formas de reconhecer e recompensar as contribuições e capacidades únicas dos artistas manuais.

Cláudia Sevivas, coordenadora licenciatura global Games Development do IADE