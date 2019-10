Ajudar o planeta, uma embalagem de cada vez

“É só desta vez…”. Em algum momento da nossa vida, já todos vimos este pensamento passar-nos pela cabeça antes de algum comportamento que sabemos ser menos correto. Mas se tivermos consciência do real impacto desse ato único, fá-lo-emos na mesma?

Sob o mote “É só desta vez…”, a Sociedade Ponto Verde lança o desafio para que todos passem a encarar a separação das embalagens com a seriedade que o planeta e o ambiente exigem confrontando-os com comportamentos socialmente incorretos para provar que uma vez são sempre “vezes a mais”.

Enquanto cidadãos, somos bastante críticos face a algumas das situações com que nos deparamos no nosso dia-a-dia. Se virmos alguém a deitar lixo pela janela do carro quando vamos no trânsito, ou nos apercebermos de que alguém estacionou indevidamente num lugar reservado a grávidas somos, provavelmente, os primeiros a condenar esse comportamento.

Alguns comportamentos que antes foram tidos como normais, e de alguma forma aceites, são atualmente proibidos ou puníveis por lei. É o caso de fumar dentro de espaços fechados ou deitar beatas para o chão.

A sociedade foi-se adaptando à evolução dos tempos em tanta coisa que nos parecia errada ou que, de certo modo, teria um impacto negativo na nossa vida. Mas se o impacto for no planeta, não devemos também agir em concordância?

O planeta pede soluções cada vez mais urgentes no que diz respeito à mudança de comportamentos por parte dos cidadãos. Com a ameaça constante das alterações climáticas e a necessidade de adotarmos comportamentos mais sustentáveis, a importância da reciclagem enquanto prática imposta, ganha um ainda maior destaque.

Não basta, como muitas vezes erradamente pensamos, reciclar apenas de vez em quando ou só alguns tipos de embalagens. A reciclagem tem de se tornar um ato de cidadania, algo tão natural como escovar os dentes ou calçar os sapatos antes de sair de casa.

Este é o único caminho que tem como resultado um impacto significativamente positivo no ambiente e na proteção do planeta que estamos a deixar às gerações futuras.

Uma vez são sempre “vezes a mais” quando falamos de algo que pode impactar seriamente o nosso planeta e o futuro de todos nós. E isto é particularmente verdade quando falamos na reciclagem de embalagens. Num contexto em que 7 em cada 10 lares portugueses fazem a separação das embalagens, é preciso garantir que as pessoas compreendem que, quando falamos em reciclagem, todas as embalagens contam.

É precisamente essa a mensagem que na Sociedade Ponto Verde queremos transmitir através da nossa nova campanha de sensibilização, com a qual desejamos pôr os portugueses a pensar na importância de todos participarmos no processo de reciclagem.

Teresa Cortes é gestora de marketing da Sociedade Ponto Verde